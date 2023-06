La afición de Chivas continúa a la espera de que la directiva rojiblanca comandada por Fernando Hierro anuncie más refuerzos de cara al Apertura 2023; sin embargo, el debut en el nuevo torneo está próximo y Veljko Paunovic solamente podrá contar con Óscar Whalley y Ricardo Marín, en donde este último lanzó una fuerte promesa a la afición tapatía.

El exatacante del Atlético Celaya y que recientemente ganó el Balón de Oro por su participación en la Liga de Expansión en donde marcó 21 goles en el año futbolístico, aseguró que comprende el compromiso que implica el jugar en el Guadalajara, lanzando una promesa a los seguidores de la escuadra de la Perla de Occidente.

“Muy feliz, muy ilusionado con este nuevo reto, pero sobre todo comprometido. Sé que no es fácil el lugar que estoy tomando, la institución a la que estoy llegando, pero voy a trabajar desde el primer minuto para responderle como se merece dentro del campo. Agradecerle a todos los chivahermanos, que desde que se hizo oficial mi anuncio, no he dejado de recibir mensajes de aliento y apoyo. Confían en mí y les voy a demostrar en la cancha de lo que estoy hecho”, aseguró el atacante a la Liga Mx.

Marín llega como una solución a la débil ofensiva que tenía el Guadalajara durante el semestre anterior, peleando un puesto directamente con Ronaldo Cisneros y Daniel Ríos, quienes tuvieron una pobre cosecha goleadora en el Clausura 2023 con tres goles y uno, respectivamente.

¿Cuándo jugará Chivas contra León?

El conjunto rojiblanco comenzará su recorrido en el Apertura 2023 contra el Club León en la cancha del Nou Camp, duelo que está pactado a disputarse el próximo lunes 3 de julio en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.