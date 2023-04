El director técnico de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunovic, desestimó por completo la reciente marca de 28 puntos en este Torneo Clausura 2023, para igualar la mejor producción de Matías Almeyda en su etapa y en su mente piensa sólo en un objetivo: Ganar trofeos con los rojiblancos.

El entrenador serbio del Rebaño Sagrado viene de gestar una importante victoria 0-2 en su visita a León para arribar a ese registro de puntos y con el que se metieron entre los primeros cuatro en la tabla de posiciones, con un pase directo a los Cuartos de Final del Clausura 2023, un boleto que desea sellar.

Paunovic platicó de manera exclusiva esta semana con TV Azteca desde Verde Valle y luego de igualar al Pelado Almeyda en esa producción con Chivas, advirtió que “yo no he visto todavía que a nadie le den un trofeo por empatar los puntos de campeonatos anteriores; por lo tanto, no hemos hecho nada“.

¿Cuáles son las metas reales de Paunovic en Chivas?

El técnico del Guadalajara le confesó al periodista Omar Villarreal Villalbazo en Verde Valle, que su objetivo en cuanto a producción es el máximo al revelar que “lo que estamos buscando es superar los puntos de todos los registros que hay, porque tenemos una gran posibilidad (de alcanzar las 34 unidades)“.

Pauno reconoció que “entendemos que los dos partidos en casa van a ser muy disputados y muy duros. El primero, contra Cruz Azul; evidentemente es una de las finales que nos quedan por jugar y por eso, lo que hay es que enfocarse es en el rendimiento e ir partido a partido“.

