La gestión de Veljko Paunovic en Chivas estuvo marcado por la controversia debido a las decisiones polémicas que solía tomar en el tema de las alineaciones, sobre todo en la portería; sin embargo, Raúl Rangel reveló una breve charla que tuvo con el serbio en el que le dio una predicción poderosa para su carrera.

El entrenador serbio generó mucha antipatía entre la afición del Guadalajara cuando declaró que su portero número uno era Miguel Jiménez, arquero que cometió múltiples errores, por lo que la gente solicitaba la oportunidad para el Tala o para Óscar Whalley.

Sin embargo, Paunovic le dio el voto de confianza a Rangel para resguardar la puerta del Rebaño contra el Toluca en el Apertura 2023, en donde el propio guardameta reveló que el europeo le aseguró que será “el mejor portero de México”.

“Era muy serio, a veces era muy reservado, sí se me acercaba. Él fue el que me debuta y me dijo: ‘yo confío en ti, lo vas a hacer bien. Vas a ser el mejor portero de aquí, de México’. Si él lo dice, es porque algo me ve”, reveló en palabras para el podcast de Sandra de la Vega.

¿Cómo tomó el Wacho su suplencia frente al Tala?

“En ese entonces era Miguel Jiménez, se portó muy bien. Me apoyó y me arropó bien. No hubo esa envidia que a veces uno se imaginaría o el celo de ‘es mi posición’. Me apoyó y no es que yo esté peleado con él, trato de llevarme bien con mis compañeros. A final de cuentas estás casi siempre con ellos”, reveló Rangel en el mismo canal de YouTube.

¿Qué sigue para Chivas?

Al concretar la eliminación del Clausura 2024 en Semifinales, la plantilla del Guadalajara rompió filas y se espera que regresen el próximo 5 de junio para presentar exámenes médicos y físicos para posteriormente comenzar con la pretemporada rumbo al Apertura 2024.