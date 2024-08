El Club Guadalajara tuvo una de sus pruebas de fuego el sábado anterior cuando se enfrentaron a los Tigres de la UANL en el partido correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2024 que se celebró en la cancha del Estadio Universitario y que terminó con un empate 1-1, restándole un poco de presión al entrenador Fernando Gago.

El Rebaño Sagrado se reencontró con el técnico Veljko Paunovic, con quien llegaron a la Final del Clausura 2023 que justamente perdieron ante los felinos del norte, por tal motivo la mayoría de los jugadores le tienen cariño y respeto al estratega serbio, quien estuvo a punto de acabar con la sequía de títulos.

En medio del saludo que Pauno le dio a sus exdirigidos, hubo un hecho que no pasó desapercibido en los medios de comunicación y las redes sociales, pues el frío saludo que se dio con Víctor Pocho Guzmán fue para llamar la atención de propios y extraños, pero es un hecho que la relación con el capitán rojiblanco quedó mermada con el timonel europeo.

El motivo que generó un conflicto entre Pocho Guzmán y Paunovic

Fue en la edición pasada de la Leagues Cup cuando se generó un malestar del futbolista de Guadalajara con el estratega, tras perder frente a Cincinnati FC, pues las declaraciones del técnico posteriores al duelo no gustaron al Pocho Guzmán, quien entró enfadado al vestidor y pateó un bote de basura, lo cual le costó ir perdiendo regularidad en el plantel, de acuerdo a información proporcionada por Jesús Hernández.

Pocho no ha tenido la regularidad que se esperaba este torneo. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

“Hubo roces en la Leagues Cup del año pasado, cuando el equipo de Brando Vázquez Cincinnati FC le pasa por encima, Paunovic señala en conferencia, entra el Pocho Guzman al vestidor, hay roces y patea un bote de basura el Pocho Guzmán, se hacen de palabras y a partir de ahí se rompió la relación”.

“De hecho, en los últimos partidos de Paunovic, el Pocho no jugó ni de cambio, prefirieron perdonar a Alexis Vega que al Pocho Guzmán, ahí hubo muchos roces, mentira que hubo golpes, no llegaron a las manos, pero sí no se soportaban, ni Pocho, ni Paunovic”, fue parte de lo que reveló Hernández en Récord.