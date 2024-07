Chivas logró dos victorias al hilo y a Álvaro Morales no le quedó más remedio que rendirse ante el juego de Cadeo Cowell. A su vez, dejó recado a Chicharito Hernández.

Chivas viene de lograr una importante victoria ante Mazatlán y llega con la moral en alto para el debut contra San Jose Earthquakes por la Leagues Cup 2024. En medio de esto Álvaro Morales, polémico periodista de ESPN, se rinde ante Cade Cowell y afirma que Chicharito Hernández debe retirarse.

El equipo de Fernando Gago logró hilvanar dos victorias consecutivas luego de haber tenido un inicio poco claro. Ante Toluca había igualado sin goles, mientras que frente a Tijuana perdió por 4-2.

Por otro lado, luego de ganar en dos juegos consecutivos, Álvaro Morales no le quedó más remedio que admitir el nivel de Cade Cowell. A su vez, lanzó golpe bajo a Chicharito Hernandez al marcar que debería retirarse, pensamiento que se lee en muchos comentarios de los chivahermanos en las redes sociales.

“Que vergüenza para los atacantes de Chivas que un jugador que no sabía jugar ahora medio sepa. El Chicharito es mejor que se retire”, expresó el periodista sobre el momento del mexicoamericano y del ídolo rojiblanco. Y agregó: “(Cade Cowell) hoy tiene más poquita idea. Algo está haciendo. Sigue siendo más atleta que futbolista”.

Por otro lado, Ricardo Ferretti y Mario Carrillo coincidieron que el equipo de Fernando Gago defiende bien, pero no ataca. A su vez, remarcaron que si no se generan más jugadas de gol, Chicharito Hernández no va a marcar.

¿Cuándo juega Chivas en la Leagues Cup 2024?

Chivas debuta en la Leagues Cup el próximo sábado 27 de julio ante San Jose Earthquakes en California a las 20:00 el Centro de México. El segundo juego será contra Los Angeles Galaxy el domingo cuatro de agosto a las 20:30.