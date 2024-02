Felipe Ramos Rizo, Marco Antonio Rodríguez y Francisco Chacón coincidieron este fin de semana en su critica directa contra Adonai Escobedo. Algo que rara vez ocurre por el diverso criterio que manejan los tres exsilbantes y actuales analistas arbitrales de la Liga MX. Todos señalaron al juez central del polémico partido que Chivas de Guadalajara empató 2-2 con Mazatlán en el renombrado Estadio El Encanto.

El Rebaño Sagrado dilapidó una cómoda ventaja que le dio su capitán Víctor Guzmán (13′ de penal y 56′) con un doblete. Esto, después del criticado penal que no sentenció el árbitro principal en una falta sobre Ricardo Marín. Los Cañoneros se aprovecharon de la situación y los tantos de Luis Amarilla (87′ y 90+9′) sellaron la paridad en la Perla del Pacífico. Un partido en el marco de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2024.

Ricardo Marín protagonizó la polémica jugada en Mazatlán, a los 62 minutos. Sólo seis minutos después de la anotación de Víctor Guzmán, que aumentó a 0-2 la ventaja del Guadalajara en el marcador. El delantero, muy cerca del punto penal, se elevó para intentar cabecear un balón, pero fue desplazado por Jefferson Intriago y terminó en el suelo. Una clara falta que ni fue sentenciada por el juez central, Adonai Escobedo y tampoco revisada en el VAR por Edgar Allan Morales. Los analistas no perdonaron la omisión.

Felipe Ramos Rizo, analista arbitral de la cadena ESPN, dedicó una serie de publicaciones en la red social X a criticar el accionar de Escobedo. El exjuez, inicialmente, cuestionó el “penal a favor de Chivas minunto 61, no sancionado por Adonai Escobedo“. Luego, con el video adjuntado, aseveró que “ni árbitro, ni VAR, enorme penal a favor de Chivas no sancionado“. Luego, con la acción de Yael Padilla, que terminó en una tarjeta roja directa, advirtió que “se perdió Adonai Escobedo. Las expulsiones las hace amonestación, al VAR para corregir“.

Otros analistas criticaron omisión de Adonai Escobedo

Francisco Chacón, exárbitro y analista experto para TV Azteca, también apareció en la red social X para criticar el accionar del juez central en Mazatlán. Señaló que: “Minuto 60, penal del tamaño de una casa que no marca Adonaí Escobedo. Ojalá y nos ponga el genio de Benito Archundia el audio del VAR, para saber por qué razón no es penal“. Seguidamente, reiteró y cuestionó que “el penal que no marcan a favor de Chivas al minuto 61 cobra relevancia. Pues, impacta directamente al marcador, hubiese sido el hipotético 3-0. El error de Adonaí es grave, pero lo del VAR: Alan Morales es imperdonable, ese árbitro no sirve ni en la cancha ni en el VAR“.

Marco Antonio Rodríguez, más conocido como Chiquimarco por su peculiar peinado del Chiquidrácula, sólo adjuntó el video en cuestión. Refirió que hubo: “Corto circuito en la interacción árbitro – VAR“.

Cuestionaron la ubicación de Adonai Escobedo

Tanto Ramos Rizo, como Paco Chacón coincidieron después también en la crítica sobre la ubicación de Adonai Escobedo al momento del penal no marcado. El analista de la cadena ESPN señaló que “con esta posición es imperdonable que se le vaya el penal. Adonai Escobedo con gran ubicación para ver la falta sobre el jugador de Chivas, penal no sancionado“. El experto de Tv Azteca, por su parte, reiteró que “Ojalá Benito Archundia salga a dar la cara y explicar, por qué no se marcó penal a favor de Chivas el día de ayer. Las tomas de televisión no dejan lugar a dudas. El VAR Alan Morales ha demostrado muchas veces que no tiene capacidad. La ubicación de Adonaí es perfecta“.