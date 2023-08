Chivas se encuentra en preparación de cara al Apertura 2023 luego de que haya quedado eliminado de la Leagues Cup 2023. Por otro lado, tras haber sido suplente en el torneo, Miguel Jiménez habló de los rumores que surgiron en relación a su estado de salud.

A lo largo del certamen binacional Veljko Paunovic terminó sorprendiendo debido a que envió a Tala Rangel como su portero titular. Sin duda llamó la atención no solo porque el Wacho quedó de suplente, sino porque además lo dejaba afuera a Oscar Whalley.

Por otra parte, con esta noticia surgió un sin fin de rumores en relación a su estado de salud debido a que se llegó a decir que tenía que ser operado. Es por que esto que el guardamete del Guadalajara desmintió todo lo que se había dicho en medios de comunicación.

Wacho Jiménez habló de su estado salud.

Wacho Jiménez niega tener una lesión

“Nada, pues al final de cuentas estoy muy bien, gracias a Dios; por ahí dicen: ‘toco madera’, ¿no? Fue algo que me llegó de repente, íbamos aterrizando de Estados Unidos y empiezan a llegar mensajes de mi familia, de mis amigos, del mismo cuerpo médico de aquí de Chivas, que se me iba a operar de algo. Me sorprendió la verdad que sacaran esa nota”, expresó a Medio Tiempo.

Y agregó: “Al final de cuentas, pues sí preocupa mucho a la familia el decir que me van a operar, que voy a quirófano, creo que es una falta de respeto hacia mi carrera, el que saquen esas cosas sin antes aclararlas. Al final de cuentas lo tomo, pues ya me da risa. Al final de cuentas uno está tranquilo, está consciente de que está muy bien”.