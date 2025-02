Chivas hizo una gran contratación con el fichaje de Luis Romo como refuerzo para este Clausura 2025, no solamente por su innegable talento y gran nivel futbolístico, sino que también por su liderazgo en un proyecto en el que los tapatíos están apostando por elementos surgidos de fuerzas básicas.

El Tanque poco a poco se ha ido adueñando del vestidor rojiblanco y en las horas recientes se filtró un video en el que se le aprecia dando unas palabras en el descanso del partido entre el Guadalajara y Xolos, demostrando su liderazgo.

“Estamos muy bien, muchachos. El gol es un golpe de que no nos podemos distraer. Nada más no nos hagamos puñetas mentales. Estamos muy bien, ahorita seguimos. Un poquito más de calma, me incluyo, y los matamos. Tranquilos, máxima atención, no regalemos nada“, dijo el mediocampista durante el descanso del duelo contra Tijuana.

El chiverío sufrió, pero se quedó con la victoria en la cancha del Estadio Akron de manera dramática por marcador de 2-1; sin embargo, ese resultado ayudó a sacudir un poco la presión que se vivía internamente, además de ayudarlos a mejorar en la tabla de posiciones.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Toluca de la jornada 7?

El Guadalajara no tendrá descanso y deberá prepararse para el compromiso del próximo fin de semana, en donde los rojiblancos visitarán a los Diablos Rojos en la cancha del Estadio Nemesio Diez el próximo sábado 15 de febrero en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.