El Guadalajara está muy atento a todo lo que sucede en el mercado de pases debido a que busca no sólo concretar fichajes importantes, sino que además depura a parte de su plantilla. En medio de la salida de Antonio Briseño y Pável Pérez, revelan cómo sigue el futuro de Isaác Brizuela y Carlos Cisneros. ¿Se quedan?

Chivas se encuentra en Verde Valle para llevar adelante una fuerte pretemporada con el objetivo de cambiar la pálida imagen que se dio en el Apertura 2024. Es por este motivo que Óscar García Junyent quiere encontrar el mejor equipo para competir, por lo que ya dio la orden de cortar a varios jugadores.

Los primeros dos jugadores que se fueron del Guadalajara son Antonio Briseño a Toluca y Pável Pérez a Necaxa. Resta Saber qué va a suceder con Isaác Brizuela y Carlos Cisneros, dos futbolista que no tienen lugar en Rebaño Sagrado.

Según lo informado por Erick López la postura de Chivas sigue siendo la misma ya que la intención es encontrarle acomodo. De momento no surgió ningún rumor sobre el futuro de Charal, mientras que Jesús Bernal confirmó que no hay nada que vincule al Cone con FC Juárez para el 2025. No hay que olvidarse que la directiva rojiblanca busca reducir su masa salarial.

Pável Pérez será jugador de Necaxa

Como decíamos al principio Chivas cerró el acuerdo con Necaxa para vender el 50% de la carta de Pável Pérez. A su vez, Alejandro Manzo logró sacar un millón de dólares por vender parte del fichaje y colocó una cláusula de recompra por si Nicolás Larcamón eleva su nivel.