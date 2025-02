Sobre el final del mercado de fichajes surgió un nombre nuevo en Chivas de Guadalajara. En más de un mes de mercado, nunca había trascendido (al menos desde el club) el nombre de Alan Montes. Ahora, el periodista José María Garrido informó que el defensor central es pretendido por el Rebaño Sagrado.

Sin embargo, no es la primera vez que desde Chivas se fijan en el jugador de Necaxa. En el inicio del 2024 también se había vinculado a Montes con el Rebaño. En marzo del año pasado, TV Azteca informó que la gestión de Fernando Hierro estaba siguiendo los pasos del defensor; pero había un jugador que podía marcar el futuro de Montes: Jesús Orozco Chiquete.

En aquel momento, el actual futbolista de Cruz Azul era pretendido por clubes del futbol europeo. Entonces, si el canterano del Rebaño era transferido, Chivas iba a buscar a Alan Montes. No obstante, Orozco Chiquete se terminó quedando en el club hasta enero pasado.

Jesús Orozco Chiquete fue traspasado, pero Alan Montes no llegó

Después de todo, Orozco Chiquete fue traspasado, no al exterior, pero en definitiva sí terminó dejando las filas rojiblancas. Entonces, ¿por qué no llegó Alan Montes? Resulta que la directiva de Chivas se anticipó a la salida del canterano, ya que se percibían sus ganas de marcharse. Además, otro que se terminaría marchando era Antonio Briseño.

Jesús Orozco Chiquete llegó a Cruz Azul en el trueque que dejó a Luis Romo en Chivas. (Imago7)

En ese sentido fue que se dio la llegada de Miguel Tapias en diciembre. Sin embargo, ahora se reflota el tema de Montes, y eso tal vez sea porque el rendimiento de Micky no haya convencido. De igual manera, a Chivas le queda poco tiempo para negociar.

Algo que abona la teoría de que Tapias no estaría convenciendo al cuerpo técnico es que el zaguero no sumó minutos ante Querétaro. El ex Minnesota United venía siendo titular, pero frente a los Gallos Blancos fue a la banca y no ingresó al partido que terminó en empate con un gol por lado.