No quedan dudas que Chivas de Guadalajara y Cruz Azul fueron los clubes que más movieron el mercado de fichajes en el futbol mexicano. Tal vez no hicieron una gran cantidad de incorporaciones más que el resto de los equipos de la Liga MX, pero sí sus operaciones fueron mucho más resonantes.

En esta oportunidad, el Rebaño Sagrado y la Máquina Cementera se disputaron el fichaje de Luka Romero. El jugador que suele formar parte de las selecciones menores de Argentina despertó interés en el futbol azteca. El hecho de que tenga la nacionalidad mexicana permitía que Chivas lo incorporara.

De hecho, desde la perla tapatía intentaron hacerse de los servicios del mediocampista ofensivo. No obstante, ahora el periodista especializado en mercado de fichajes, César Luis Merlo, reveló que es nuevo refuerzo de Cruz Azul, ya que el propio jugador habría rechazado la operación con Chivas.

Los motivos por los que Luka Romero rechazó a Chivas

Horas antes de que se conociera el arribo de Romero a Cruz Azul (todavía no existe la confirmación oficial), el periodista Fernando Esquivel había adelantado por qué el jugador no quería llegar a Chivas. Según lo que publicó el comunicador, al nacido en Victoria de Durango no lo habría convencido el proyecto deportivo, a pesar de que el salario sí se ajustaba a lo que él pretendía.

Captura de X.

Ahora, Merlo dio a conocer que la Máquina Cementera compra su pase en 3.5 millones de euros. Milan solo quería desprenderse del jugador a través de una venta y no de otro préstamo. Ahora también resta que se interrumpa la cesión que mantiene con el Deportivo Alavés.

Segunda novela del invierno entre Chivas y Cruz Azul

De esta manera, queda claro que Romero habría ponderado el proyecto de Cruz Azul por sobre el de Chivas. Es así que ambos clubes volvieron a protagonizar una novela de mercado de fichajes de invierno luego de lo que fue el trueque Jesús Orozco Chiquete-Luis Romo.