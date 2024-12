Las vacaciones terminaron para Chivas, por lo que los jugadores reportaron durante lunes y martes de esta semana para realizar exámenes médicos y físicos de cara al comienzo de la pretemporada para el Clausura 2025, en donde hubo un futbolista que no reportó, desatando rumores acerca de su futuro.

Es un hecho de que la directiva del Guadalajara y el cuerpo técnico de Óscar García Junyent han acordado el subir a varios futbolistas del Tapatío para ser observados con la escuadra de Primera División durante la pretemporada, por lo que algunos elementos ya no tendrían cabida en la institución.

Es por eso que Pável Pérez ha comenzado a ser blanco de rumores por parte de algunos aficionados debido a que no habría reportado para presentar exámenes médicos, por lo que se abrió la posibilidad de que estuviera contemplado con otro club para el Clausura 2025.

Inclusive, el reportero de Quiero TV, Ricardo Durán, admitió que no hay información al respecto sobre la causa de la ausencia de la Chata a los trabajos con el resto del conjunto tapatío para dar comienzo a los trabajos de pretemporada.

“No sabemos si Pavel Pérez puede continuar o no, todo parece indicar que no porque no estuvo. A menos que haya tenido un permiso especial, porque tampoco lo avisan”, reveló en el canal de YouTube, Juéguele.

Cruz Azul lo pretendió en verano

Ante el deseo de reforzar el sector izquierdo, Martín Anselmi habría solicitado a su directiva el fichar a Pavel Pérez; sin embargo, por decisión de Fernando Gago se truncó cualquier deseo de negociación por parte de La Máquina previo al arranque del Apertura 2024.