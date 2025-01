La directiva de Chivas está consciente de que el arranque del Clausura 2025 está muy próximo, por lo que están trabajando a marchas forzadas para poder cerrar algunos refuerzos para que se incorporen cuanto antes; sin embargo, el plan que venían trabajando se ha modificado radicalmente en las últimas horas.

Desde el pasado mes de diciembre se dio a conocer que el Guadalajara estaba en negociaciones para fichar a Orbelín Pineda y Luis Chávez provenientes del futbol de Europa; sin embargo, el Maguito no ha podido salir del AEK Atenas por la negativa de su directiva y el mediocampista del Dinamo de Moscú se niega a volver a México.

La directiva del chiverío se mantuvo insistiendo por Pineda, sin poder conseguir nada, por lo que se habría activado el plan de emergencia con Luis Romo, con quien según diversos reportes ya estaría arreglado con el Rebaño para convertirse en refuerzo, por lo que en el redil optarían por renunciar al Maguito.

“Me decían que esto cierra, de alguna manera, la puerta por Orbelín Pineda. Se aceleró en este intento de ir por Luis Romo a partir de que el AEK Atenas no ha querido ofrecer una respuesta positiva. El acuerdo con el futbolista está dado, todos los acuerdos y cláusulas de contrato, se trató y está acordado.

“El AEK insistió de repente en no desprenderse de él porque cambió de dueño, dice que no tiene el suplente de Orbelín, que no puede encontrar a uno de un día para el otro y quiere que su equipo sea campeón, lo ve con más posibilidades con Orbelín que sin Orbelín”, explicó el reportero de As México, César Huerta.