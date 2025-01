Chivas sigue adoptando una postura agresiva en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2025, por lo que se está trabajando a marchas forzadas para firmar a los refuerzos de para el próximo torneo, en donde la llegada de Alan Pulido estaría prácticamente asegurada.

Sin embargo, en las últimas horas se reveló que el Guadalajara no puede hacer oficial ante los medios de comunicación la llegada de Puligol como refuerzo, debido a que todavía no ha terminado su vínculo con el Sporting Kansas City, según reveló el comunicador David Medrano.

“Me decía gente de Chivas que lo de Alan Pulido no se ha hecho oficial porque tiene un compromiso todavía con la gente de Sporting Kansas City. Hoy o mañana viaja, para reportar a la pretemporada del Kansas, finiquitar su compromiso y regresar a entrenar con Guadalajara”, explicó el conductor en el programa La de Ocho.

Alan Pulido había manifestado en múltiples ocasiones su deseo de regresar al chiverío para cerrar con su carrera profesional, algo que estaría a horas de cumplirse, ya que después de culminar su acuerdo con la escuadra de la MLS, ya reportaría de lleno con el Rebaño.

¿Alan Pulido podría debutar el sábado contra Santos?

Hay que recordar que el delantero no ha tenido actividad oficial desde el mes de noviembre, por lo que no se encuentra en ritmo futbolístico pese a que ha seguido entrenando por su cuenta, por lo que el cuerpo médico no correrá riesgos y le darían algunas semanas para ponerse al parejo de sus compañeros, con lo que quedaría descartado para el duelo contra Santos Laguna.

Encuesta ¿Quién debería ser el delantero estelar de Chivas en el Clausura 2025? ¿Quién debería ser el delantero estelar de Chivas en el Clausura 2025? Chicharito Alan Pulido Armando González Ricardo Marín YA VOTARON 218 PERSONAS

¿Quién sería el delantero de Chivas contra Santos?

El Guadalajara no tendrá disponibles ni a Chicharito Hernández ni a Armando González, el primero porque deberá cumplir con su duelo de suspensión, mientras que la Hormiga se ausentará por problemas musculares, por lo que la delantera será ocupada por Ricardo Marín.