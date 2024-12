Chivas está adoptando una postura agresiva para concretar algunos refuerzos de cara al próximo Clausura 2025 con la misión de convertir al Rebaño en un protagonista del futbol mexicano, en donde las prioridades son Orbelín Pineda y Luis Chávez, con quienes ya se tienen conversaciones.

Sin embargo, conscientes de que no es un hecho que puedan cerrar estos bombazos, la directiva del Guadalajara ya estaría analizando otras opciones para apuntalar el plantel, en donde ya habrían comenzado a sondear el entorno de Sebastián Córdova.

El reportero de Récord, Jesús Hernández, reveló que ya se conversó con el futbolista e incluso con los altos mandos de Tigres, en donde estaría abierta la probabilidad de una negociación, en donde inclusive se ofreció a Jesús Orozco Chiquete.

“¿Sebastián Córdova es una opción? Sí. Me dicen que ya hablaron con él, ya preguntaron a la directiva, pero no me queda claro si Córdova es una opción A o una opción B. Me dijeron que un dirigente de Chivas quiere a Córdova por Chiquete más dinero.

“Si se llega a caer lo de Orbelín Pineda o Luis Chávez, entra la opción Sebastián Córdova”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Es viable el intercambio por Jesús Orozco Chiquete

La realidad es que esa transferencia no podría suscitarse debido a que el defensor del Guadalajara ya ha rechazado propuestas de la directiva universitaria, aunque en caso de caerse lo de Cruz Azul, podrían negociar para convencerlo.

Córdova ha insultado a Chivas

El mediocampista no olvida sus orígenes en el América, por lo que ha ninguneado abiertamente al Guadalajara, por lo que inclusive admitió que rechazó a los rojiblancos para firmar con Tigres para estar más cerca de conseguir campeonatos.