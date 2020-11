Abogado de Dieter Villalpando afirma que el jugador podría ir a la cárcel

Este miércoles se confirmó finalmente la sanción que le dio Chivas de Guadalajara a los jugadores involucrados en el tema legal, quienes serán separados del plantel rojiblanco para el resto del campeonato en el caso de Dieter Villalpando, mientras que los otros tres jugadores fueron declarados transferibles.

Una complicada situación la que está viviendo en la actualidad el exfutbolista del Rebaño Sagrado, que de por sí, podría hasta incluso perder la libertad tratándose de que es una tema legal que involucra a una menor de edad.

Así fue como lo afirmó el abogado de Dieter Villalpando en conversación con ESPN, en la que confirmó que el jugador podría ir a la cárcel por la acusación que está teniendo en su contra, pero que aún se encuentra en el proceso de investigación.

���� ¡Culpable o inocente! .@Chivas ya decidió qué hará con Villalpando���� https://t.co/mJwbWfX23Q — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) November 4, 2020

“Este es un tema complicado porque no sé, si fueras Ricardo Flores que tuviera una acusación de este tipo, nadie voltearía, pero a la hora que se trata de figuras públicas se vuelve un poco atractivo para todos. Hay muchas posibilidades de que vaya a la cárcel, pero hay que reeditar las acusaciones, aún es muy temprano”.

Además, el abogado confesó que en ningún momento se ha buscado la opción de poder llegar a un acuerdo económico con la menor de edad, donde incluso aseguran que la chica tiene 21 años, y no 16 como algunos indican.

“Yo pienso que no, no es nuestra intención llegar a tener un acuerdo económico, menos cuando no eres culpable y menos cuando es un delito tan delicado. No ha sido nuestro interés, aunque nos tardemos seis años, porque sería como reconocer el error y sabemos que es inocente”.