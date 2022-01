Las autoridades de Jalisco aprobaron este lunes una serie de medidas de prevención para evitar nuevos brotes de COVID-19 en la localidad. Entre las normas que se deberán a cumplir a partir de ahora está la de presentar el certificado de vacunación a la hora de asistir a eventos de carácter recreativo, incluyendo los partidos de Chivas en el Estadio Akron.

Jalisco es una de las localidades del territorio nacional en donde se ha visto un mayor aumento de casos positivos por la nueva variante Omicrón, por lo que los aficionados de Chivas tendrán la obligación de presentar sus certificados de vacunación en las afueras del estadio antes de ingresar a los duelos del Rebaño.

Antes de la primera jornada de este Clausura 2022 se dictaminó que el aforo para el Estadio Akron y el Estadio Jalisco se reducía a un 60% después de que a finales del Apertura 2021 albergaran hasta un 90%, pero la nueva variante del virus obligó a tomar medidas a inicios del nuevo semestre de Liga MX.

“Hemos acordado en la Mesa de Salud que se tendrá que presentar el certificado de vacunación o en su caso porque también se trata de encontrar salidas a las tensiones que se puedan generar, si hay alguien que por la razón que sea no se ha querido vacunar, podrán acudir a estas actividades, pero tendrán que presentar una prueba negativa tipo PCR, con 48 horas de vigencia y el sistema estatal de pruebas gratuitas no va a dar este tipo de servicio a las personas que no están vacunadas", expresó Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco.

Esta medida entró en vigencia desde este lunes y el primero que la llevará a cabo será el Atlas cuando reciba en el Jalisco al Atlético San Luis el próximo sábado 15 de enero. Chivas por su parte, visitará al Pachuca en el Estadio Hidalgo para la fecha 2 del torneo, por lo que tendrá que esperar hasta la jornada 3, cuando reciban al Querétaro, para empezar a llevar a cabo la medida impuesta por el estado.