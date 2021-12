Alan Pulido, ex jugador de las Chivas de Guadalajara no solo atraviesa un mal momento a nivel deportivo, pues sigue lesionado de una rodilla y hay posibilidades de que sea operado nuevamente, pero también en el aspecto personal se encuentra pasando por un tema complicado en su estancia en el equipo de Kansas City de la MLS.

Hace unas semanas el atacante, que fue campeón con el Rebaño Sagrado en el 2017 y autor de uno de los goles del título, interpuso una demanda contra el conjunto tapatío por el porcentaje de su transferencia al club de Estados Unido, la cual ha llegado al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) y en la reunión que sostuvieron ambas parte para intentar arreglarse no lograron cerrar un acuerdo, así lo dio a conocer el Francotirador del diario Récord.

Por otro lad, también publicó que Pulido se ha separado de su esposa, la blogger Ilse Salas, lo cual tiene al atacante atravesando por una situación personal difícil en este fin del 2021 donde tampoco pudo jugar los últimos meses con el Sporting Kansas City donde tuvo un buen inicio de temporada marcando varios goles, sin embargo su situación física le impidió mantener el rendimiento.

“Alan no le va bien en lo deportivo, pues me cuentan que no quedó bien de la rodilla, fue de nuevo a ver al gurú Rafa Ortega y tendrá otra cirugía. El delantero del Sporting y la ex modelo y bloggera se separaron hace semanas ya, y ella se regresó a vivir a Monterrey, aunque todavía no consuman el divorcio. Vaya, hasta de las cuentas en redes de ambos se borraron mutuamente, cuando atascaban de fotos. Se casaron en 2019 y la pareja se fue a vivir a Estados Unidos”, fue parte de lo que escribió el misterioso personaje.

Alan Pulido se pierde el Mundial

El mal momento de Pulido también se une a su falta de llamados al Tricolor por lo que es prácticamente un hecho que no estará en la Copa del Mundo de Qatar 2022, debido a que no podría jugar los últimos duelos eliminatorios y se ve complicado que Gerardo Martino lo tome en cuenta para la justa que se realizará a finales del siguiente año.