Para el ex portero de las Chivas de Guadalajara, Oswaldo Sánchez es una realidad que necesitan elementos mediáticos tanto dentro como fuera de la cancha y prueba de ello es lo que desde su punto de vista, representaría contratar a un futbolista como Javier Hernández para el Torneo Clausura 2022, al mismo tiempo que lanzó severas criticas para Uriel Antuna, quien tiene los dos pies en Cruz Azul.

El guardameta campeón con el Rebaño Sagrado en el 2006 explicó las razones que motivan a pensar en la importancia de contar con futbolistas de calidad comprobada que también calmarían el malestar generalizado de la afición que no ha recibido buenos resultados desde el 2020, cuando llegaron a las Semifinales pero perdieron con León, ya que en el 2021 apenas calificaron al Repechaje.

“En lo táctico tiene que cambiar su filosofía. Tiene plantel para entrar a Cuartos de Final, si lo hizo Puebla, si lo hizo San Luis. Me traigo un referente importante en el ataque, un tema mediático, garantía de gol, Chicarito. La realidad es que no puede venir, el contrato con Galaxy es descomunal”.

“En lo físico está muy bien (Chicharito), si no puedes traer a un referente como él en el ataque modifica tu planteamiento, tírate atrás, empieza por defenderte bien, juegas muy expuesto, intentas jugar ofensivamente cuando no tienes capacidad ni gol. Haz lo que hace Atlas, dos temporadas espectaculares jugando defensivamente y al contragolpe. La gente lo que necesita ahora es que se meta a la Liguilla y pelear por los campeonatos, no las formas, importantan los resultados”, comentó San Oswaldo a TUDN.

Antuna fue la peor contratación de Chivas

Por otro lado, Oswaldo Sánchez le dio con todo a Uriel Antuna, quien se irá a La Máquina en un intercambio por Roberto Alvarado, pues es una realidad que el “Brujo” nunca desplegó todo su potencial en Guadalajara: ¿Antuna estivo en Chivas este torneo? Por favor, fue la peor contratación de Chivas este semestre”.