El estratega rojiblanco no pudo ocultar su malestar por no contar con su petición para el siguiente torneo.

Vaya momento para dividir opiniones y sobretodo generar malestares al interior de la directiva de las Chivas de Guadalajara, ya que los aficionados no fueron los únicos molestos por no cerrar el fichaje de Sebastián Córdova para el torneo Clausura 2022, ya que el técnico Marcelo Michel Leaño arremetió contra la gestión de Ricardo Pelaéz por no acelerar la contratación antes de que Tigres de la UANL se interpusiera en el camino.

De acuerdo al periodista Rubén Rodríguez, en el Rebaño Sagrado el estratega fue el principal agraviado por la situación donde se quedaron con las manos vacías cuando aparentemente ya tenían todo arreglado para que Córdova se uniera a las filas de su plantilla, sin embargo las negociaciones se entorpecieron y finalmente no se cerró la operación.

Esto originó que Leaño recurriera a su amigo, Amaury Vergara para despotricar contra el trabajo de la dirección deportiva que a su consideración, tardó mucho en finiquitar el intercambio que se buscaba por Uriel Antuna, pues la idea de tener a Córdova era para darle un giro importante al ataque de Chivas en la próxima campaña.

Con esto se dio el primer desencuentro entre Marcelo Leaño y Ricardo Peláez, quienes en el pasado ya competían por tener mayores bonos con el dueño de Guadalajara, pero una vez que ambos fueron ratificados en sus puestos se esperaba que hicieran sinergía por el bien de la institución que atraviesa un momento complicado no solo en el tema deportivo, ahora también en el tema directivo donde no han logrado cerrar algún refuerzo.

“Luego de enterarse de que Sebastián Córdova estaba arreglado con Tigres, el primero en dar el grito en el cielo fue el entrenador de las Chivas, Michel Leaño, que no tardó un segundo en mostrar su molestia por no tenerlo. Recordemos que para Marcelo la llegada del exjugador del América era una de sus prioridades y pedidos expresos a la directiva del Guadalajara, por lo se agudizó más el pique entre Presidente Deportivo y director técnico”, fue parte de lo que publicó Rodríguez en el diario Récord.