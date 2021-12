Con Marcelo Michel Leaño conformando el plantel de las Chivas de Guadalajara de cara al Torneo Clausura 2022, la dirigencia ha tratado de acomodar a algunos de sus elementos más codiciados para traer refuerzos, aunque también hay otros jugadores que piden a gritos una segunda o hasta tercera oportunidad con tal de vestir la camiseta rojiblanca.

La dirigencia encabezada por Amaury Vergara y el director deportivo Ricardo Peláez han analizado mil y un veces la manera de reforzarse sin comprar jugadores, pues tienen una larga lista de futbolistas militando en otras escuadras o algunos que se fueron del equipo dejando las puertas abiertas para regresar en el futuro y ante la falta de dinero, hay futbolistas sin equipo que le vendrían bien a la plantilla que apenas ha podido negociar el fichaje de Roberto Alvarado en un intercambio por Uriel Antuna.

Oswaldo Alanís

El zaguero central terminó su préstamo con el San José Earthquakes de la MLS de Matías Almeyda, por lo que tuvo que volver a Guadalajara para conocer su futuro y aunque no está incluido en la plantilla para la Pretemporada, el zaguero tiene la intención de volver a vestir la camiseta tapatía.

Josecarlos Van Rankin

El lateral derecho jugó la Final con el Portland Timbers de la MLS en este 2021, luego de que hace unos meses no fue contemplado por el estratega Víctor Manuel Vucetich. Reportó con Chivas y también desconoce cuál será su futuro, pero es una realidad que no le vendría mal un lateral por derecha a Leaño, quien no ha encontrado mucha competencia en esa zona de la cancha.

Giovani Hernández

El atacante tuvo un inicio prometedor con el cuadro rojiblanco cuando saltó al profesionalismo, pero se fue apagando hasta que terminó en equipos de la Liga de Expansión, donde actualmente milita en el Tampico Madero y en cualquier momento podría volver.

Miguel Basulto

El zaguero juega en el Herediano de Costa Rica adonde llegó el verano anterior, luego de su paso por Cancún FC donde incluso fue el capitán y un elemento clave para acceder a la Liguilla del Guard1anes 2021. Pero el "Abuelo" bien podría incorporarse a Chivas como refuerzo en la zaga central en el momento que concluya su paso por el extranjero.

Marco Fabián

El atacante sigue sin equipo y hace unos meses ya había hecho el intento de volver al Rebaño, pero no tuvo mucho éxito, ya que la dirigencia consideró que no era un futbolista que necesitaran, no obstante, el talento y identidad rojiblanca las tiene Fabián, por lo que tampoco suena descabellado que en algún momento vuelva al equipo de sus amores.

Jair Pereira

El zaguero fue uno de los principales líderes de Guadalajara bajo el mando de Matías Almeyda, su salida se dio de manera inesperada, con pocos minutos en la cancha y algunas lesiones. Pasó por Necaxa y Querétaro, pero más allá de lo que pueda aportar en la cancha, fuera de ella no hay una voz de mando y eso es lo que más ha caracterizado al Comandante.