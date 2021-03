Lalo Torres reveló cómo se enteró que era Covid positivo antes del Clásico Nacional

Alan Torres es uno de los jugadores favoritos de Víctor Manuel Vucetich. Desde que el DT asumió en el primer equipo del Deportivo Guadalajara, incluyó al mediocampista de 21 años en su alineación titular y lo transformó en una pieza clave para el sistema táctico rojiblanco. Sin embargo, el joven recibió una pésima noticias cuando estaba por afrontar uno de los partidos más importantes de su carrera.

Lalo dio positivo en las pruebas rutinarias de Covid-19 en las horas previas al Clásico Nacional del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX frente al América, duelo que se disputó el 14 de marzo. Por ese motivo, causó baja para el Rey Midas cuando se perfilaba para ser titular. Su lugar fue cedido a Fernando Beltrán, quien posteriormente fue reemplazado en el entretiempo debido a su bajo rendimiento.

"Fue algo muy difícil, porque son partidos muy especiales y cuando me dieron la noticia de que di positivo me dolió el tema de no poder jugar este partido, fue algo complicado. Esa semana era muy especial porque son partidos que revisten, pero ya gracias a Dios ya estamos de vuelta", admitió Alan Torres en diálogo con Marca, haciendo referencia al momento en el que se enteró de que no iba a poder disputar el derby.

El final de la historia lo conocemos todos: lamentablemente, el Guadalajara hizo un pésimo partido y cayó 0-3 ante las Águilas en condición de local. Esto provocó una angustia todavía mayor para Lalo, quien se apenó por no poder asumir el compromiso de ser titular y ayudar al equipo a ganar el Clásico Nacional, tal como en la Liguilla pasada.

Lalo Torres apunta a la Selección Mexicana

Alan Torres, además de hablar del presente de Chivas y de su ausencia frente al América, habló sobre su gran sueño: jugar en la Selección Mexicana. "Es algo que me ilusiona y me motiva a hacer de mejor manera las cosas dentro del campo. Siempre es un sueño y una motivación representar a México", confesó el mediocentro.