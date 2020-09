Alexis Vega asegura que nunca jugaría en el América

Alexis Vega fue uno de tres jugadores de las Chivas de Guadalajara que brindaron una rueda de prensa este jueves como previa al Clásico Nacional ante el América que se disputará este próximo sábado en el Estadio Azteca como parte de la jornada 11 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

El atacante le puso bastante picante al partido con sus declaraciones, primero salió al cruce con Miguel Herrera por haber dicho que el América tiene más exigencia que Chivas y también aseguró que no vestiría la camiseta del América.

�� “Tenemos en mente que es un gran parámetro para nosotros por el momento que estamos viviendo, trabajamos al máximo para sacar los tres puntos y ganando el Clásico al América nos ponemos más cerca de nuestro primer objetivo que es calificar”: Alexis Vega. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/Pm7NxEcdiB — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) September 17, 2020

"Sé, desde el instante que llegué a Guadalajara, que llegaba a una gran institución. Ya casi cumplo dos años en Guadalajara y por mi cabeza nunca pasa jugar en América. Estoy muy agradecido por darme la oportunidad de jugar acá y muy comprometido con Chivas", declaró Vega.

El futbolista volvió a mencionar el compromiso que tiene con la institución y que espera que con lo que está haciendo en la cancha, pueda hacer olvidar su incidente de indisciplina que lo puso en el ojo del huracán hace un par de semanas.

“En su momento ofrecí disculpas, acepté que me equivoqué y agradezco que me hayan reintegrado, pero ahora con mi trabajo diario he compensado parte de lo que hice mal y en mi cabeza solo está el trabajar para el bien de Chivas”, concluyó.