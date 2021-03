"No saben de futbol": Alexis Vega reventó a los detractores de Chivas

En las últimas semanas, distintos jugadores del Deportivo Guadalajara (sumado al cuerpo técnico y la directiva) han recibido muchas críticas por parte de la afición. Esto se debe al bajo rendimiento colectivo que mostró el equipo a lo largo del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, por lo que el enfado es entendible. Sin embargo, esto fue más allá en el Preolímpico de Concacaf.

Los futbolistas del Rebaño Sagrado que fueron convocados por Jaime Lozano tuvieron un gran papel en general, algo que ayudó a la Selección Mexicana a hacerse con el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio y con el título. Alexis Vega y Uriel Antuna, por ejemplo, fueron dos de las máximas figuras del Tri, por lo que fueron tundidos por no mostrar ese nivel con la playera de Chivas.

El Gru, ante esta situación, aprovechó la conferencia de prensa post título y tocó este delicado tema. El MVP del campeonato se mostró en contra de estas críticas, ya que las considera injustificadas y atacó a los detractores del Guadalajara. De esta manera, defendió al Brujo, a José Juan Macías, Alejandro Mayorga, Jesús Angulo y Gilberto Sepúlveda.

Vega, el MVP del Preolímpico de Concacaf (Imago 7)

"No me gusta leer, pero por ahí me llegan rumores los cuales se hacen sentir de mala forma. Dicen que no desempeñamos lo mismo en nuestro equipo (los seleccionados de Chivas), pero a veces son personas que no saben de futbol. Obviamente que siempre trabajamos al máximo en nuestro equipo y queremos dar la mejor cara", apuntó con contundencia el 10 del Tri.

Más adelante sentenció: "A uno como jugador nunca le gusta ver pasar malos ratos a su equipo, por lo que hay que seguir trabajando y esforzándose. Yo trabajo siempre a tope para dar lo mejor y soy consciente que ahora regresando con Chivas voy a hacerlo con más ánimo, muy motivado con esta medalla y sé que vamos a romperla en este cierre de torneo".