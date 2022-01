"No quería decirlo, pero no fui feliz": Ángel Sepúlveda se descarga en contra de Chivas de Guadalajara

Ex Chivas

Ex Chivas

El vestuario de Chivas es un polvorín desde hace varias campañas. A pesar de los intentos de 'remodelación' por parte de la directiva encebezada por Amaury Vergara y Ricardo Peláez, lo cierto es que varios futbolistas -actuales y otros que están fuera- se han pasado de la raya y han hecho que el club rojiblanco sea visto más como un pub nocturno más que como equipo de futbol.

+ Futbol de estufa de Chivas rumbo al Clausura 2022 de la Liga MX

Ángel Sepúlvelda relató en una entrevista con W Deportes una de las posibles causas de una problemática que llevas años instalada en los planteles de Chivas. De acuerdo a las palabras del delantero del Querétaro, y que tuvo una pasantía por el vestuario rojiblanco, la 'lucha de egos' es un mal que está arraigado puertas hacia adentro.

“El vestidor de Chivas es puro mexicano (...) no es el mejor vestidor, a mí lo que me tocó es que hay muchos egos también, por qué no decirlo de esa manera. Donde se te hace complicado hay presión. Todo ese tipo de cosas te pueden jugar en contra.", aseguró el nacido en Apatzingán.

Las palabras del jugador de 30 años están llenas de decepción cuando le toca hablar de su paso por el Rebaño. Llegó como refuerzo para continuar con la senda victoriosa de Matías Almeyda pero terminó encuadrado en un equipo dirigido -en apuros- por José Saturnino Cardozo, con quien dice que tuvo varios roces.

“No quería decirlo, pero sí, porque no lo disfruté. No fui feliz. No tuve los minutos que yo pelee para estar ahí, era un sueño que quería cumplir. De cumplirlo, lo cumplí, pero eso es una página que ya dejé hasta ahí y ahorita quiero demostrar de qué estoy hecho”, contó para los micrófonos de W Deportes.