Uriel Antuna se sumó al Chicote Calderón y también pidió perdón en Chivas

Después de que se filtraran fotos cenando en un restaurante con la actriz Paola Villalobos en un horario poco conveniente y se viraizara el escándalo, Guadalajara sancionó a Carlos Uriel Antuna con un mes sin goce de sueldo y supuestamente un partido de baja, por lo que el ofensivo se vio obligado a pedir disculpas públicas.

En la entrevista con Chivas TV, el Brujo declaró: "Trato de aprender de cualquier cosa, de agarrar lo bueno, de no atormentarme con lo malo. Yo siempre he estado comprometido. Fuera de la cancha también me cuido, mi esposa lo puede comprobar, y mis compañeros también. Voy a seguir trabajando para que en un futuro vengan cosas buenas".

El futbolista de la Selección Nacional amplió: "Mis compañeros lo han visto desde que llegué, siempre trato de dar lo mejor, de dar el plus, de trabajar extra para ayudar lo más posible a mis compañeros. Si bien las cosas no se han dado, sé que es un mal partido, una mala racha de la que voy a salir muy pronto adelante".

Antuna reconoció que nunca le había pasado algo así en su breve carrera en Manchester City, Groningen de Holanda ni en Los Ángeles Galaxy: "La exigencia siempre va a ser muy alta aquí en Chivas, las expectativas, y es a lo mejor a lo que yo no estaba acostumbrado, pero ahora que estoy aquí me doy cuenta. Siempre he estado comprometido al ciento por ciento con el equipo, con mis compañeros y la directiva. Siempre voy a entregar lo máximo, se hable bien o mal de mí".

El mediocampista o extremo de 22 años no ha encontrado todavía el nivel en el Rebaño Sagrado que lo llevó al Tricolor y es cuestionado por la mayoría de la afición en las redes sociales y, por si le faltaba algo, aparecieron sus cuestionables actitudes...

�� ¡Insólito! �� ¿El señor Brizio no tiene más árbitros?



Será la tercera ocasión que este personaje dirija un partido de Chivas en ocho fechas del Clausura 2020 de la #LigaMXhttps://t.co/LYOmyZTiU4 — Chivas Pasión (@ChivasPasioncom) February 27, 2020

Las disculpas públicas de Antuna: