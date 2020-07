"Aquí no existe eso de ser un amistoso".- Jesús Sánchez

Chivas regresará a las canchas después del parón de tres meses por la pandemia mundial de coronavirus con un Clásico Tapatío ante el Atlas en el Estadio Akron el próximo sábado a las 21 horas en partido correspondiente a la fase regular del torneo amistoso denominado Copa por México.

El plantel de las Chivas ha recalcado que tomarán este torneo con mucha seriedad y responsabilidad para ganarlo y quieren comenzar con el pie derecho frente al histórico rival local, así lo asegura Jesús Sánchez.

Chivas quiere conseguir el título de la Copa por México (Prensa Chivas)

“He jugado Clásicos Tapatíos desde Fuerzas Básicas, quizá no había tanta gente en la tribuna en aquel entonces, pero era la misma sensación y el mismo sabor de querer ganar, en este tipo de partidos no te puedes guardar nada, aunque es un duelo de preparación, aquí no existe eso de ser un amistoso, quieres triunfar porque desde pequeño te han enseñado que no se puede perder contra este rival”, aseguró el defensor.

El Chapito está muy entusiasmado con este torneo y cree que el plantel del Rebaño Sagrado se encuentra en condiciones óptimas para competir desde el primer partido para llevarse el trofeo de la Copa por México.

“El equipo llegará bastante bien a la Copa por México, si bien ha pasado tiempo desde que no hemos jugado, estas últimas semanas hemos trabajado muy bien físicamente y con la pelota, por lo que esperamos que todo el esfuerzo se vea reflejado el sábado (contra los Zorros), tenemos una buena oportunidad de ir midiendo el avance y saber en qué nivel estamos”, concluyó.