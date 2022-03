La Irreverente, uno de los principales grupos de animación o barra de las Chivas de Guadalajara, publicó este miércoles un potente descargo en las redes sociales en contra de la institución rojiblanca a sólo días de una nueva edición del tradicional Clásico Tapatío del futbol mexicano frente al club Atlas en el Estadio Jalisco y en el que tampoco podrán estar presentes por la restricción emitida por la Liga MX.

El Rebaño Sagrado, que viene de igualar sin goles con el club América en el Estadio Akron, requiere de una victoria para mantener sus opciones de calificar a la Liguilla a través de la repesca. Mientras que los Zorros vienen de imponerse 2-1 en su visita a FC Juárez en la frontera, por lo que buscarán otro triunfo que los consolide en la zona alta de la clasificación general en el partido que bajará el telón de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2022.

El populoso grupo de animación de las Chivas, que tras la decisión de la directiva que lidera Amaury Vergara, tampoco puede ingresar a los encuentros en el Estadio Akron, luego de los lamentables hechos ocurridos hace un par de semanas en Querétaro, lanzó su descargo este miércoles a través de las redes sociales y a sólo días del Clásico Tapatío, el cual también cuestionaron con fuerza.

La Irreverente, en su comunicado publicado en la red social Facebook, cuestionó "¿Cuál Clásico?, es una semana en donde nos hemos dado cuenta de la podredumbre de la que está hecha la barra de Atlas, como pueden ser unos diablillos, luego las víctimas, después unos angelitos y unos diablillos nuevamente. Ha sido una semana en donde también nos hemos dado cuenta la importancia que la directiva nos da como aficionados es decir, ninguna, con un equipo que no gana, de media tabla, sigan echando a esos pocos que aún respaldan al equipo. Pareciera que en Chivas es LEY echar a todo aquel que demuestre que quiere y siente los colores de la institución, llámese técnicos, jugadores, afición. En un torneo en el que no salen del fondo de la tabla, llenen el estadio con puras fundaciones para que vean que hasta ellos dejan de ir a verlos. Chivas hace mucho que ya no da espectáculo, la gente no va por los jugadores, tampoco por técnicos, pues no tenemos a un Muñeco Gallardo, mucho menos por directivos. A Chivas hace mucho tiempo la gente va a verlo por una sola razón, PORQUE LE QUIERE. Sigan castigando a su gente, mientras otros solapan a la suya".

La barra rojiblanca agregó que "aprovechamos para hacer de su conocimiento que no asistiremos a este Clásico Tapatío como grupo organizado. Aquellos que tengamos la posibilidad de conseguir boletos de otras zonas lo haremos de manera individual, no nos dejemos provocar por los disque "barristas" del equipo contrario, no valen la pena, porque ya todo México lo sabe, tiran la piedra y esconden la mano, se las dan de muy bravitos pero los únicos bravos de verdad siguen hospitalizados o recuperándose, recuerden que todos los demás tan solo corrieron y los dejaron tirados".