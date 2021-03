Los sueldos en el futbol femenil son problema mundial, afirma la portera de Chivas, Blanca Félix

La portera de las Chivas de Guadalajara Femenil, Blanca Félix considera que los sueldos en el futbol mexicano femenil se irán incrementando con el paso del tiempo, pues reconoce que con cuatro años de la Liga MX Femenil es complicado que puedan estar a la par del balompié varonil.

En entrevista para el diario Récord, Blanca Félix, una de las emblemas del Rebaño Sagrado confía en que exista una mejora salarial para las mujeres que han hecho de la Liga MX Femenil un atractivo deportivo en México, aunque sabe que con cuatro años como profesional, todavía hay mucho camino por recorrer.

“Este problema es mundial en el futbol femenil en todos lados y aquí no es la excepción. Es trabajo de todos y de todas nosotras para seguir. Hay que tomar en cuenta que la Liga acaba de iniciar, vamos a cumplir cuatro años y esto es trabajo, es crecer, es ser mejores futbolistas y personas para generar espectáculo y que eso jale a gente que nos voltee a ver más y que así empiece a haber más apoyo. Es un tema eso de los sueldos, pero estoy segura que a futuro a como vamos, como va la Liga, próximas generaciones van a tener ese tema más consolidado y mejor para ellas, para poder vivir bien de esto y dedicarte cien por ciento de esto. Es difícil que de un año a otro tener el mismo sueldo que en el varonil, hay que ser honestas, pero con base al trabajo nos podemos ir acercando poco a poco”, explicó la portera de Chivas.

¿Qué significa la fama cómo futbolista de Chivas?

La guardameta de las Chivas explicó que ser reconocida en la calle por jugar en el Rebaño Sagrado le da una mayor responsabilidad para seguir como un ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha, por ello Blanca Félix admite que no es sencillo pasar de futbolista en el barrio a jugadora profesional de un equipo tan importante.

“Ha sido un cambio bastante radical, no solo en esto de si me conocen o no en la calle, sino en el de ser futbolista amateur y de repente profesional que te hace cambiar tu estilo de vida, la alimentación, los cuidados, en los descansos, en los entrenamientos que son de alto nivel y exigencia muy grande. Me ha tocado hacer un buen trabajo y que esto haga que me conozcan en la calle, pero es una satisfacción muy grande el ser un ejemplo o una referente para niñas o niños que sueñan con cumplir sus sueños, no solo de ser futbolistas profesionales”, comentó Felix, quien sigue luchando por recuperar la titularidad en el arco del Rebaño Sagrado con Celeste Espino.

