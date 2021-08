"No cierro las puertas a ningún club": Carlos Acevedo y su guiño a Chivas en la previa del duelo de la jornada 4

Cuatro puntos de nueve posibles son muy pocos para un equipo con las aspiraciones de Chivas. Esta noche en el marco de la jornada 4 del Apertura 2021 de la Liga MX, los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich intentarán retomar el camino del triunfo cuando visiten al TSM Corona para medirse ante el Santos Laguna, subcampeón de la campaña anterior.

Entre los laguneros una de las figuras que más destaca es Carlos Acevedo, guardameta que ha sido blanco de todos los focos que le apuntan como uno de los máximos referentes en el arco en el balompié azteca. Con apenas 25 años, el nacido en Torreón habla como todo un veterano y sabe de la importancia de enfrentar a un histórico como Chivas.

“Es una motivación muy grande. Sé lo que ese equipo significa para nuestro futbol. El poder ganarle es una alegría enorme. Ya estamos preparando el partido de la mejor manera. Viste ganarles", remarcó el portero en la rueda de prensa previa al choque que cerrará la cuarta fecha del Apertura 2021.

Carlos Acevedo con el Santos Laguna (Imago 7)

Guiño a Chivas

Uno de los dolores de cabeza constantes en el núcleo del Rebaño es la portería. Desde hace tres torneos cortos no se conoce a ciencia cierta quién es el dueño del arco, por lo que en cada ventana de pases se acrecientan los rumores sobre la llegada un guardavallas para los rojiblancos. Acevedo entró en ese juego y no descartó su llegada a Chivas en un futuro no muy lejano.

"Es un gran equipo, tiene mucha historia y muy buenos jugadores. Yo estoy comprometido con mi equipo, pero no le cierro las puertas a ningún club. ¿Por qué? Porque soy jugador. Hoy te digo que no y puede que mañana ya esté ahí”, cerró Acevedo, quien tiene contrato hasta el 2025 con Santos Laguna.