"No fue error de el ni del 'Tiba': Antonio Briseño salió en defensa de sus compañeros ante el aluvión de críticas

La jugada que protagonizaron Raúl Gudiño y Gilberto Sepúlveda ante el Pachuca pasará a formar parte de los 'bloopers' del año. El autogol del defensor por un descuido del guardameta dejó a Chivas sin capacidad de reacción ante unos Tuzos que se han vuelto un hueso duro de roer cuando El Rebaño visita el Estadio Hidalgo.

+ Futbol de estufa de Chivas rumbo al Clausura 2022 de la Liga MX

El resultado adverso, más el surrealismo de la jugada, hicieron llover un sinfin de criticas a los rojiblancos y a los dos señalados de la noche. Sin embargo, y en un intento de calmar las aguas, Antonio Briseño salió en defensa de sus compañeros y quiso quitar hierro al error que derivó en el segundo gol de Pachuca.

"No fue error de él, ni de él ni del Tiba (Sepúlveda), se dan un pase como siempre hemos practicado en toda la semana, [...] Cuando le dan el pase le bota, nosotros como jugadores profesionales estamos acostumbrados a casi ya no ver el balón porque estamos viendo a quién le podemos dar el balón. Le botó, es un error, no pasa nada y él sabe que vamos a seguir jugando con él , porque es nuestro estilo de juego", comentó el 'Pollo' para los micrófonos de Marca.

A pesar de la primera derrota recién en la jornada 2, el zaguero central es optimista y afirma que Chivas está más cerca del título esta temporada que en el pasado Apertura 2021. Además, pidió un voto de confianza para Michel Leaño y todo su cuerpo técnico, quienes volvieron a ser cuestionados por la imagen que dejó el equipo en el primer tiempo.

"Estamos más cerca que el torneo pasado, tenemos una idea clara de juego, bien establecida desde pretemporada y eso hace que nosotros como jugadores tengamos bases sólidas. Sabemos que el campeonato mexicano para ser campeón es difícil por la forma, porque hay Liguilla, porque hay repechaje, vas pasando las diferentes etapas, no por ser el líder general eres campeón, pero estamos un poco más cerca", concluyó.