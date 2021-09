La intrahistoria: Así fue el secuestro de Jesús 'Canelo' Angulo

En horas de la noche de este miércoles se dispararon las alarmas cuando se informó sobre el secuestro de Jesús Angulo. El futbolista de Chivas se encontraba con su pareja al momento de ser interceptado por hombres armados que lo despojaron de su camioneta, sin embargo, el 'Canelo' siguió en el vehículo junto con los delincuentes en una especie de 'secuestro express'.

De acuerdo a lo publicado por la columna San Cadilla del diario Reforma, los hechos se sucedieron de esta forma: "Al volante de las Chivas, y quien alcanzó el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, lo asaltaron en un centro comercial de Zapopan cuando tres ladrones lo encañonaron, se subieron al vehículo y se lo llevaron", empieza la información.

El texto continúa. "La versión oficial de la Fiscalía de Jalisco es que los criminales notaron que eran seguidos por policías de Zapopan, que se habían percatado del atraco, por lo que dejaron el vehículo pero se llevaron al jugador junto a su acompañante y los dejaron ir unas cuadras más adelante".

Tuits de Jesús Angulo (TW Jesús Angulo)

Después de los momentos de incertidumbre que vivió el futbolista junto a su pareja, desde Chivas de Guadalajara emitieron un comunicado dando parte de la situación, y asegurando que el Canelo se encontraba "sano y salvo" tras la experiencia. Tras lo ocurrido, las redes sociales se llenaron de mensajes de ánimo para Angulo.

Tuit de Natalia León (TW Natalia León)

El Canelo explotó contra los bancos

El propio futbolista se encargó de publicar una respuesta en sus redes sociales agradeciendo la atención y el apoyo por parte de la afición, no obstante, también se quejó del manejo que están haciendo los bancos para la recuperación de sus cuentas bancarias. "Por otra parte al parecer voy a estar sin comer más de un mes hasta que me puedan entregar mi INE, ya que Banorte y Bbva tienen un sistema asqueroso y no te ayudan en nada además de tener un personal soberbio y sin ganas de trabajar", apuntó.