"Representa un fracaso, es un error de Conmebol", dijo en su momento Jorge Vergara ante la inminente salida de los equipos mexicanos de la Copa Libertadores. Y este jueves 18 de noviembre ya se cumplen cinco años de una decisión que sigue generando debates y a la que siempre se ha intentado dar la vuelta.

+ TODOS LOS MOVIMIENTOS RUMBO AL CLAUSURA +

Chivas de Guadalajara fue uno de los contendientes de la Liga MX que mejor representó al país en el torneo organizado por la Conmebol. Los rojiblancos estuvieron a punto de coronarse en la edición del año 2010 en la que llegaron a la final y le plantaron cara al Internacional de Porto Alegre, de Brasil.

"Pierden dinero, pierden afición, pierden espectacularidad y los mexicanos perdemos la oportunidad de foguearnos y de lucirnos en la Copa Libertadores", comentó para Mediotiempo el fallecido presidente del Rebaño sobre la decisión de Conmebol de cambiar su año calendario, algo que terminó por afectar los intereses de los equipos mexicanos.

La idea desde Sudamerica fue emparejar la disputa del torneo con la Champions League, en Europa, por lo que los equipos del balompié azteca tendrían muy complicado asistir al certamen por temas de logística y traslados, además de afectar el desarrollo natural de la competición local.

"Claro que me pesa. Teníamos mucha ilusión de competir con Matías (Almeyda). La Federación estuvo negociando para lograr propuestas, pero no hubo manera. En lo económico no es importante, México no ganaba dinero realmente", fueron otras de las declaraciones que apuntó Vergara hace cinco años.