A medida que los días pasan y las Chivas de Guadalajara se alejan de lo que fue su frustrante rendimiento en el Torneo Grita México A21 de la Liga MX, la ilusión se renueva. Y no solo para los hinchas que pretenden volver a ver campeón al Rebaño, sino también, en algunos jugadores que buscan nuevas oportunidades. Tal es el caso de Jesús Sánchez.

El Chapo que apenas pudo disputar en el último certamen de la primera división del futbol de México 664 minutos, confesó que logró conversar con el entrenador del conjunto rojiblanco Marcelo Míchel Leaño, para plantearle cuáles son sus expectativas de frente a los próximos desafíos que se avecinan con el comienzo del 2022.

“Ya hemos platicado, ya hemos podido tener pláticas y yo sé que son situaciones de futbol meramente, no es nada personal. Son situaciones que él ve provechosas y yo estoy a disposición del equipo”, reveló el extremo derecho Jesús Sánchez, sobre su comunicación con el estratega de las Chivas de Guadalajara.

Por otra parte, el futbolista de 32 años, en la entrevista que le otorgó al periodista de TV Azteca Alex Ramírez, explicó su idea en la pretemporada para ganarse un lugar entre los titulares: "Es seguir trabajando, no bajar los brazos, ser insistente, tratar de dar lo máximo todos los días y si se presenta la oportunidad, aprovecharla. Me ha tocado estar en situaciones de estas en varias veces y he tratado de seguir la misma línea, que es la del trabajo".

¿Cuándo juega Chivas vs. Mineros de Zacatecas?

Las Chivas de Guadalajara de Marcelo Míchel Leaño continúan trabajando en su preparación en la pretemporada previa al Torneo Grita México C22 de la Liga MX. Por eso el próximo miércoles 22 de diciembre en Verde Valle a las 17:00 horas, se vuelven a poner a prueba frente a los Mineros de Zacatecas de la Liga de Expansión MX.