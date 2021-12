Cristian Calderón es uno de los jugadores que no sabe si seguirá perteneciendo a las Chivas de Guadalajara. A pesar de iniciar la pretemporada que tiene como objetivo llegar de la mejor manera al arranque del Torneo Grita México C22 de la Liga MX, al estar abierto el libro de pases del mercado de invierno, su salida es una posibilidad latente.

+ TODOS LOS MOVIMIENTOS RUMBO AL CLAUSURA +

De concretarse su transferencia, la historia del Chicote con el Rebaño podría terminar, de alguna forma, igual que como empezó, y no precisamente de la mejor manera. Es que el contexto de la búsqueda de su salida se da por ser uno de los principales apuntados por la afición -y por parte de la directiva- como responsable de los malos resultados que viene padeciendo el elenco rojiblanco desde hace largos meses.

En ese sentido, Cristian Calderón, en una plática que mantuvo con Jesús Angulo en su podcast 'Hablando Claro', se refirió a su vínculo con las Chivas de Guadalajara, dejando en claro que comenzó con el pie izquierdo, dado que, en su etapa como juvenil, no fue considerado para que sea parte de las Fuerzas Básicas.

"Llegué a Verde Valle para hacer las pruebas, tenía como unos 12, 13 años, los profes decían que veían cosas buenas de mí y ya cuando dieron la lista no estaba y me dijeron que por chaparro, que estaba muy chaparro. Me hubiera gustado entonces quedarme, pero pues ya hoy son otros tiempos y que mejor que estar viviendo el sueño", confesó el delantero de 24 años.

El camino de Cristian Calderón para llegar a Chivas

Tal como contó Cristian Calderón, su intención era la de formarse en las Fuerzas Básicas de las Chivas de Guadalajara. Pero finalmente tuvo lugar en el Atlas FC, equipo en el que llegó a debutar en primera división. Luego en enero del 2019 fue transferido al Club Necaxa y, un año después, recaló en el Rebaño Sagrado, institución con la que mantiene, por cierto, un contrato hasta diciembre del 2023.