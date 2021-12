Michel Leaño será el entrenador de Chivas de Guadalajara en el Clausura 2022 desde el día 1. El joven estratega suplió la baja de Victor Manuel Vucetich a mitad del Apertura 2021 con el objetivo de reconducir a un Rebaño que vivía de altibajos. Sin embargo, el objetivo no se cumplió pero Leaño fue ratificado en el cargo.

+ Futbol de estufa de Chivas rumbo al Clausura 2022 de la Liga MX

No obstante, los nombres que pudieran llegar a sustituirle en el banquillo rojiblanco no han parado de sonar desde que se habló de su interinato; y ahora hasta desde la Liga de Expansión MX se ha sumado un candidato, que dice ser el técnico ideal para Chivas por su condición de jugar solo con mexicanos.

“Salió una nota o un comentario, en un programa, de un periodista que ni conozco, pero decía que yo era el técnico ideal de Chivas y no se equivoca, porque Chivas está lleno de mexicanos y yo tengo casi 20 años dando resultados con puros mexicanos. No digo mentiras, conocen mi trabajo. Para algunos parecerá disparatado, pero es la realidad, no voltean a ver para acá, porque no se hace el escauteo correcto y porque nosotros no sabemos vendernos”, dijo Mario García, técnico del Atlante, a ESPN Digital.

Los 'Potros' se coronaron campeones en la Liga de Expansión MX de la mano de un técnico que ya pasó por las filas de Cimarrones de Sinaloa, equipo en donde García se topó -y pulió- a Johan Vásquez, quien se hizo figura con Pumas UNAM y ahora despunta con el Genoa, de la Serie A de Italia.

“Prefieren meter al técnico, que les va a colocar a 15 jugadores en su puerta y saben que Mario García no te va a aceptar un jugador que no vaya con el perfil del club o la expectativa del club, por eso me discriminan, claro, a mí no me van a meter jugadores que no hagan ganarle al dueño o sostener el proyecto de forma positiva, hay gente que no le acomoda estar así en el negocio”, aseguró.