Alexis Vega podría ser el principal perjudicado en el tire y afloje con la directiva de las Chivas de Guadalajara. Parece que si no llega a un acuerdo, podría perderse el Grita México C22 y hasta el mundial de Qatar 2022. En el medio, un interesado que quiere darle una solución.

Las Chivas de Guadalajara siguen en sus idas y vueltas con Alexis Vega. El delantero recibió algunas propuestas por intermedio de Ricardo Peláez, pero no llegaron a satisfacer sus pretensiones de aumento salarial. Es por eso que, a partir de ahí, se desató un tironeo que podría desencadenar en la inactividad del futbolista por decisión de las autoridades y, las consecuencias para él, podrían ser gravísimas.

Por ejemplo, sin ir más lejos, que no vista la playera del Rebaño Sagrado en el Torneo Grita México C22 de la Liga MX y que, al no tener continuidad, por consiguiente, no sea tenido en cuenta por Gerardo Martino para conformar la Selección de México que -siendo optimistas- competirá en la próxima Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022.

Esta situación basada en un reporte del periódico RÉCORD publicado el último 30 de diciembre, tendría a un conjunto de la primera división del futbol azteca que, acaso, se encuentra expectante para sacar su tajada y, por qué no, verlo al atacante Alexis Vega con colores muy diferentes a los que viste en las Chivas de Guadalajara.

Conforme al medio de comunicación La Opinión, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que en este mercado ya se llevaron a, entre otros, Sebastián Córdova de las Águilas del América, estarían al acecho para persuadir al ex Necaxa para añadirlo al equipo que comanda Miguel Herrera de frente al Clausura 2022.

¿Cuándo finaliza el vínculo de Alexis Vega con las Chivas de Guadalajara?

El vínculo entre Alexis Vega y las Chivas de Guadalajara vence en diciembre del 2022. Según diferentes versiones, el jugador estaría exigiendo un aumento que alcance los dos millones de dólares anuales, cifra que los altos mandos del Rebaño Sagrado no están dispuestos a ceder para llegar a un acuerdo de renovación.