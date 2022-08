Chivas vs. Galaxy: ¿Leagues Cup es un torneo oficial?

El Club Guadalajara ha tenido una agenda más que complicada desde que inició esta temporada con partidos correspondientes al Torneo Apertura 2022 y varios encuentros amistosos internacionales, primero ante el equipo más importante del futbol italiano como lo es la Juventus y ahora se verá las caras este miércoles 3 de agosto frente al Galaxy de Los Ángeles comandado por Javier Chicharito Hernández en un encuentro por la Leagues Cup.

Desde su presentación este torneo ha generado dudas acerca de si es o no un certamen oficial. Anteriormente lo ganaron equipos como Cruz Azul y León, pero al no tener como tal una validez para la Concacaf, no pudieron sumar ese logro a su palmarés, por lo cual en estos compromisos la situación prevalece de la misma manera, aunque ya hay planes de darle un giro en el futuro.

A diferencia de ediciones anteriores, esta ocasión no habrá duelos de eliminación directa, todo quedará en encuentros amistosos donde participará el Rebaño Sagrado junto con América, LAFC y LA Galaxy. Incluso, este año el certamen lleva el nombre de Leagues Cup Showcase 2022; sin embargo, a partir del año entrante esto cambiará.

Se pretende que para el 2023 este torneo tenga una duración de un mes y cuente con la presencia de 43 equipos tanto de la Liga MX, incluido Chivas, como de la Major League Soccer.Bajo ese formato, la competencia no solamente cobrará un valor de oficial, sino que también entregará al ganador un boleto directo a los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf, mientras que el segundo y tercer lugar entrarán directo a la fase regular.

Chivas vs. Galaxy: ¿Cuándo y cómo ver EN VIVO?

Este encuentro del Rebaño Sagrado frente al Galaxy que marcará el reencuentro con el canterano rojiblanco: Javier Chicharito Hernández, se jugará este miércoles 3 de agosto del 2022 y contará con la transmisión en vivo a través de las plataformas de TUDN para todo el territorio mexicano, mientras que Univisión e ESPN llevará la señal para las principales ciudades de Estados Unidos. Además, podrás seguir su desarrollo minuto a minuto, a través de Rebaño Pasión.

