Los 9 jugadores del plantel actual de Chivas que le marcaron al América

Cada vez falta menos para vivir una nueva edición del Clásico Nacional. El Deportivo Guadalajara se medirá frente al Club América en el estadio Akron el próximo domingo, en el juego correspondiente a la Jornada 11 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. Y algunos elementos de Chivas ya comienzan a relamerse...

+ Sigue en vivo la transmisión del Clásico Nacional entre Chivas y América en Rebaño Pasión

Es que, a la hora de analizar la previa de este trascendental partido, podemos apreciar que 9 jugadores del actual plantel del Rebaño Sagrado ya saben lo que es marcarle a las Águilas. Por lo tanto, buscarán repetir en este fin de semana y seguir aumentando sus números contra el Azulcrema. ¿De quiénes se trata?

QUE SE REPITAN ��



En la historia, Chivas ha goleado varias veces al equipo americanistahttps://t.co/NhiYihTG9u — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) March 10, 2021

El defensor central le marcó 1 gol a las Águilas, cuando todavía jugaba para los Gallos. Fue en un Querétaro 2 vs 0 América, en la Final Supercopa MX 2017. Con la playera de Chivas aún no le ha anotado.

Chicote será recordado por muchos años debido a los 3 golazos que le marzó al Azulcrema en la última Liguilla. Antes, cuando defendía los colores de los Rayos, también le había anotado. Fue un doblete en el América 1 vs 3 Necaxa del Torneo Clausura 2019, por lo que ya lleva 5 tantos en su registro personal.

El capitán de Chivas sólo le marcó una vez y fue para los Felinos de Monterrey: América 2 vs 2 Tigres UANL, en el Torneo Clausura 2010. Con la playera de Chivas aún no le ha anotado.

Carlos Cisneros

El volante izquierdo le anotó una vez, pero sirvió de poco. Fue en el América 2 vs 1 Chivas del Torneo Apertura 2017.

El Conejo atendió en dos ocasiones a las Águilas. Primero le marcó con la playera de los Diablos Rojos en el Toluca 2 vs 1 América de la Semifinal del Apertura 2013. Luego, se despachó con un doblete en el América 0 vs 3 Chivas del Torneo Apertura 2016.

JJ buscará marcarle al América por primera vez con la playera de Chivas este domingo. Con la de la Fiera le hizo 2 goles: uno en el América 0 vs 3 León del Torneo Clausura 2019 y el otro en el América 0 vs 1 León de la Semifinal del mismo certamen.

El Gru vive la misma situación que JJ, ya que todavía no le marcó con la del Rebaño Sagrado. Sin embargo, puede presumir de sus 2 goles: uno en el América 1 vs 1 Toluca del Torneo Apertura 2018 y otro en el Toluca 2 vs 2 América de los Cuartos de Final del mismo campeonato.

Ángel Zaldívar

El delantero le anotó 1 gol a las Águilas en el Clásico Nacional del torneo Clausura 2017. Chivas 1 vs 0 América fue el resultado del encuentro, por lo que su aporte sirvió y mucho.

El Hermoso lleva 4 goles en su cuenta personal ante el Azulcrema, todos en los Guerreros. Le anotó uno en el Santos Laguna 2 vs 1 América del Apertura 2013, uno en el América 2 vs 4 Santos Laguna del Clausura 2014 y un doblete en el Santos Laguna 2 vs 3 América del Clausura 2010.