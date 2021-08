Tapatío cae en su presentación en casa ante Pumas Tabasco dentro de la Fecha 2 de la Liga de Expansión

Vaya manera de presentarse en casa por parte del Club Deportivo Tapatío, filial de las Chivas de Guadalajara, en este inicio del Torneo Grita México Apertura 2021, debido a la dolorosa derrota que sufrieron 2-1 frente a Pumas Tabasco, en un duelo correspondiente a la Jornada 2 de la Liga de Expansión que se disputó en la cancha del Estadio Akron, en lo que fue el debut como local del conjunto rojiblanco.

Parece que la campaña será larga y complicada para el director técnico Alberto Coyote, quien aún no logra definir su 11 titular en estos dos primeros duelos, y no solo no han podido ganar, sino que tampoco han mostrado un funcionamiento colectivo efectivo que otorgue los resultados esperados. Los rojiblancos llegaron a este compromiso en casa, luego de empatar sin goles en su primer duelo de la campaña en la cancha de Cimarrones de Sonora, donde también sufrieron la baja de Michelle Benítez, quien se lesionó en los primeros minutos del partido.

Esta noche en casa, Tapatío tampoco consiguió el volumen de juego que se esperaba, ya que en la parte inicial Pumas Tabasco siempre estuvo más cerca de abrir la pizarra, pero las actuaciones del guardameta José Rangel volvieron a ser determinantes para evitar la caída del arco tapatío. Sin embargo, en el segundo tiempo la situación se puso cuesta arriba para los anfitriones, quienes cometieron varios errores defensivos que pagaron muy caro.

���� Concluyen las acciones ante Pumas Tabasco.



A tomar este resultado como lección. pic.twitter.com/ZDaUkkSnvb — Tapatío (@TapatioCD) August 6, 2021

Al minuto 60, en una descolgado por el centro de la cancha, Omar Islas de los felinos apenas ingresó al área y con un derechazo cruzado venció la estirada del portero de Tapatío para poner al frente a los universitarios 1-0, pero cuatro minutos más tarde vino la respuesta de los locales con un golazo de Ángel López, quien con un zapatazo desde fuera del área marcó el 1-1 que parecía una luz al final del complicado partido rojiblanco.

Pero al minuto 78 el panorama se volvió a nublar para el equipo de Alberto Coyote, ya que Omar Islas nuevamente se metió al área por el costado izquierdo y en un recorte hacia el centro sacó un disparo pegado al poste derecho de Rangel decretando el 2-1 definitivo. Con este resultado Tapatío se quedó con un punto en la parte baja de la tabla de la Liga de Expansión y su siguiente partido será el viernes 13 de agosto enfrentando a Raya2 Expansión en la cancha del BBVA a las 17:00 horas.

���� Este será el camino para la nueva generación de Tapatíos.



¡A formar Rojiblancos en el Apertura 2021! ��#SíSeñor ���� pic.twitter.com/omIyXWGDxF — Tapatío (@TapatioCD) July 9, 2021