Un comunicado oficial emitido por la dirección general del Estadio Akron desmintió este jueves la clausura del inmueble jalisciense, después que en las redes sociales se generaran diversos rumores sobre el cierre preventivo con sellos de embargo en las inmediaciones del Gigante de Zapopan y que las actividades internas "continúan con normalidad".

El boletín informativo publicado en la cuenta certificada del Gigante de Zapopan en twitter y dirigida "a la nación rojiblanca y la opinión pública", refirió que "respecto a la información que se ha manejado durante la mañana de este jueves en las redes sociales, el Estadio Akron puntualiza lo siguiente: Se trata de un litigio administrativo, originado por la impugnación por multas impuestas por Profeco al inicio de las operaciones de Chivas TV, el cual aún no se resuelven de forma definitiva".

ver también ◉ Noticias de Chivas hoy 20 de octubre

La multa inicial en contra del canal por suscripción Chivas TV, debido a las fallas en su sistema en 2016, fue valorada en 5.680.000 pesos, pero debido a los recargos e intereses que generó en los últimos seis años, provocó que el montó ascendiera en casi dos millones de pesos, para acercarse a los ocho millones de pesos.

Chivas Femenil jugará el lunes en el Gigante de Zapopan (IMAGO7)

El comunicado oficial del Estadio Akron aseveró que: "Desmentimos, categóricamente, que el inmueble haya sido clausurado. Las labores en el recinto continúan con normalidad y no existe ningún riesgo de que por este tema no lleve a cabo el partido del próximo lunes entre Chivas Femenil y Cruz Azul, correspondiente a la última fecha del Apertura 2022". Agregó que "el Club siempre actúa con estricto apego al marco legal, con el fin de resolver las controversias ante las autoridades e instancias correspondientes y este caso no es la excepción. Reiteramos, una vez más, que no hay afectación alguna en las operaciones del club, ni del Estadio Akron".

Las multas impuestas por Profeco serían relacionadas con "cláusulas abusivas" en el contrato que sellaba Chivas TV con sus suscriptores, además de no cumplir con los servicios que promocionaba, debido a los constantes fallos de la señal. La cantidad de 7.762.012 pesos servirá para indemnizar a los clientes que acusaron las constantes fallas en el sistema, y en caso de no cumplir, en una instancia extrema, se podría recurrir a un embargo o cancelación de la plataforma audiovisual, que aún se encuentra en funcionamiento.

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!