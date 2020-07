Conferencia: Antonio Briseño y Fernando Beltrán le dedican a Luis Fernando Tena este Clásico Nacional de la Copa Por México tras revelar su contagio de coronavirus

Antonio Briseño y Fernando Beltrán, integrantes del plantel principal de las Chivas de Guadalajara, tuvieron este miércoles palabras de motivación y pronta recuperación a su director técnico: Luis Fernando Tena, quien fue confirmado por la institución tapatía como el más reciente caso positivo de coronavirus o Covid-19 en la nómina, justo un día antes del inédito Clásico Nacional a puerta cerrada frente al club América en la Copa por México de pretemporada.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, que este miércoles continuó su sexta semana de pretemporada en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle con miras al próximo Torneo Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX que comenzará el 25 de julio frente a León en el Estadio Akron, culminó su preparación para el particula Clásico Nacional contra los azulcremas en el Estadio Olímpico Universitario por las semifinales de la Copa GNP por México.

Los rojiblancos activaron el hastag en apoyo al entrenador (Chivas)

El "Pollo" Briseño fue el primero en enviar su mensaje al técnico en el inicio de la video conferencia de prensa de este miércoles, organizada por la institución tapatía y en la que se solicitó no preguntar sobre el caso del entrenador, previo al viaje a la capital de la república y el defensor estimó en "desearle todas las fuerzas, pronta recuperación al profe (Tena), que estamos con él y el partido de mañana (jueves) se lo vamos a dedicar.

El zaguero rojiblanco, de 26 años de edad, reconoció que "él (Tena) más que nadie gozaba y quería estar en estos partidos tan importantes, porque él decía que no hay amistosos y desde que jugamos los tres partidos de la Copa (por México), decía que no eran amistosos, que eran lo más cercano a una competencia y este Clásico, con mayor razón, él lo saboreaba, quería estar. Nos decía que los Clásicos no se juegan, se ganan. Entonces, espero que para el profe tenga una buena recuperación y esperemos que este pronto con nosotros".

El "Nene" Beltrán, antes del comienzo de las preguntas de la prensa, siguió a Briseño con su mensaje para el timonel rojiblanco y refirió su deseo de "mandarle una pronta recuperación al profe (Tena), que su familia este bien también. Sabemos que se había traído a su esposa para acá y que estaban viviendo juntos, espero que todos estén muy bien, que Dios los bendiga y que les de mucha fuerza para que pueda salir lo más rápido posible. Obviamente, lo vamos a extrañar mucho, porque es una persona que está ahí hablando contigo, que es una persona con la que puedes sentarte a platicar de cualquier cosa y que te hace sentir bien. Es como un amigo, en lo personal, así lo considero".

El mediocampista de los tapatíos, de apenas 22 años de edad, agregó que "él (Luis Fernando Tena) siempre ha querido que nosotros todos los partidos los ganemos, por lo que representamos y siempre la imagen que nos pide es que dentro del campo dejemos todo, que dejemos el alma y que mañana (jueves) la vamos a dejar más por el simple hecho que él no va a estar y que nos va a estar apoyando desde su casa".