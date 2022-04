El ex futbolista de la Selección Mexicana reveló el argumento que dio Javier Aguirre para ocupar al ex rjoiblanco.

Uno de los momentos más polémicos en la historia reciente de la Selección Mexicana se suscitó en el partido contra Argentina de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 en donde el entrenador del Tricolor, Javier Aguirre, decidió sorprender en su alineación con la incorporación de Adolfo Bautista.

Ahora, casi 12 años después de aquel partido, Cuauhtémoc Blanco, futbolista que también estuvo en aquel combinado nacional reveló el argumento del ‘Vasco’ para apostar por el ‘Bofo’ por encima de él para encarar a la Albiceleste comandada por Lionel Messi.

“Yo iba a jugar, primero me metió a mí, pero como el ‘Vasco’ según sus creencias dice que el ‘Bofo’ Bautista cuando jugó con Boca se espantaron, por eso me dejó en la banca y yo tenía ganas de jugar. Sí, fue por eso. Son cosas y decisiones que toma el entrenador y hay que respetarlas”, reveló el ex futbolista a ESPN.

En la Copa Libertadores del 2005, Adolfo Bautista tuvo dos de sus noches más memorables como futbolista profesional al orquestar a la ofensiva de Chivas frente a Boca Juniors para eliminarlos de la contienda tras un juego de Ida en el Estadio Jalisco donde ganaron 4-0 y en la Vuelta, en la ‘Bombonera’, concluyeron empatados a cero goles.

¿Cómo le fue al ‘Bofo’ contra Argentina?

En aquel duelo de la Copa del Mundo, Bautista trató de sorprender a la defensiva sudamericana, pero la realidad es que el ex jugador de Chivas no atravesaba su mejor momento futbolístico, por lo que no pudo pesar como hubiera querido Javier Aguirre, sacándolo de cambio en el descanso.

