La joya que quiere jugar en Chivas: ¿Quién es David Ochoa y de dónde nació su amor por el Rebaño Sagrado?

No es ninguna sorpresa que algunos futbolistas ambiciosos expresen su fuerte deseo de vestir la playera del Deportivo Guadalajara en algún momento de su carrera. Es algo que ha pasado a lo largo de la historia de la Liga MX, teniendo en cuenta que se trata de la institución más grande, importante y con más identidad del país. Hoy hablaremos de un nuevo caso: el de David Ochoa, un joven de 20 años nacido en California. ¿Quién es este actual arquero que se desempeña en la MLS y reporta con la Selección de Estados Unidos?

David Ochoa se crió en el país vecino, pero en el 2016 se sumó a las Fuerzas Básicas del Rebaño Sagrado gracias a la gran influencia de su padre, quien es mexicano y fanático del Campeonísimo. Lamentablemente, no pudo quedarse en el club debido a que el reglamento de FIFA sostiene que sus progenitores no vivían con él en suelo azteca. En diálogo con Mediotiempo, contó su historia con detalles y aseguró que le gustaría tener revancha aquí.

"Mi papá es Chiva de corazón, toda mi familia igual y (Guillermo) Ochoa es de América y a mi papá no le gustaba que viera a Ochoa. Unos amigos de él me compraron playeras de Memo del América, mi papá me las quería quitar y se enojaba; Ochoa fue una razón muy grande (por la que se hizo portero)", confesó el joven elemento del Real Salt Lake City de la Major League Soccer. Por supuesto que el padre le hablaba de Oswaldo Sánchez cuando necesitaba una referencia en la posición.

Más adelante, David recalcó: "Quiero ser el Ochoa de Chivas y si Dios quiere lo cumpliré. Estuve ocho meses en Guadalajara, no pude jugar en la Liga porque FIFA tenía la regla de que mis papás debían vivir en México, pero sí me tocó estar en torneos en Irlanda y aprendí muchísimo. Me dolió no poder jugar, me desesperé y fue que le hablé a Real Salt Lake y me quedé con ellos gracias a Martín Vázquez que era el entrenador”.

"No me fue tan bien en México porque a pesar de tener la calidad nunca hice amigos, me siento mexicano, pero me cuesta el español y me conocían como el gringo. Eso fue algo que como niño me dolía porque en Estados Unidos me ven como mexicano y en México pensé que iba a estar con mi gente y me veían como el gringo y no puede estar bien ningún lado y me sentía solo, cada semana iba a ver a mis abuelos", apuntó con algo de tristeza el portero de 20 años.

Cabe resaltar que David Ochoa abandonó la Selección de los Estados Unidos recientemente. Realizó el cambio de Federación ante la FIFA y podrá ser tenido en cuenta para la Selección Mexicana en cualquier momento.