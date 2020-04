"De no ser por José Luis Higuera y Jorge Vergara, yo no habría llegado a Chivas": Alan Pulido

Luego de la polémica que se tomó las redes sociales entre Rodolfo Pizarro y el ex director general del Club Deportivo Guadalajara, José Luis Higuera, el delantero Alan Pulido mostró su postura al respecto.

En diálogo con Unanimo Deportes, el ex goleador rojiblanco sostuvo que "supe la polémica que hubo en redes sociales entre Pizarro e Higuera. Lo que yo viví y lo digo con honestidad es que de no haber sido por José Luis y por Jorge Vergara, que en paz descanse, yo no habría llegado a Chivas y por eso les tengo un enorme agradecimiento".

En esa línea, agregó que "después surgieron problemas, detalles. Siendo sincero no sé bien qué pasó pero a veces nos enterábamos por redes sociales o por comentarios dentro del club que no había buena relación en la directiva, entre personas que estaban ahí, pero yo con José Luis Higuera nunca tuve un problema".

��En EXCLUSIVA @alanpulido habla de la relación que había con @JLHB33 y de si el ex directivo de Chivas fue el culpable de los malos resultados tras los títulos obtenidos pic.twitter.com/b8KdN2rYRd — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) April 2, 2020