Atención, Víctor Vucetich: Jesús Sánchez pide por la continuidad de José Madueña en Chivas

José Madueña es uno de los fichajes más "polémicos" de la era Ricardo Peláez en el Deportivo Guadalajara. El club pagó cerca de 50 millones de pesos por su pase al Cruz Azul en enero de 2020: desde entonces ha jugado solamente 7 partidos con la playera rojiblanca y su nivel ha estado lejos de ser el esperado. Es por eso que Chivas lo incluyó en la lista de transferibles para este mercado de pases.

Por el momento no ha llegado ninguna oferta al Rebaño Sagrado por el lateral derecho, por lo que existen opciones de que se quede en la institución por una revancha. Esto es lo que desea un competidor de él por el puesto: Jesús Sánchez. El experimentado jugador que supo vestir los colores del Campeonísimo desde las Fuerzas Básicas hasta el día de la fecha reveló en conferencia de prensa que le gustaría que el oriundo de Mexicali permanezca en Verde Valle.

"Está (José) Madueña que no se sabe su situación, está Miguel (Gómez) que tiene grandes condiciones, pero me enfoco en tratar de hacer bien lo mío. El estar o no me corresponde a mi", admitió el Chapo cuando le preguntaron cómo se prepara para mantener la titularidad en un equipo tan competitivo como lo es Chivas.

¿José Madueña tendrá revancha en Chivas? (Imago 7)

Más adelante confesó: "Madueña es un gran jugador, sabemos que le puede aportar mucho al equipo. Estando en su mejor nivel puede aportarnos demasiado, es una buena competencia y deseo que esté bien, que se quede y tenga un poco más de opciones. Que sea una competencia sana como ha sido en este tiempo. Ha venido haciendo bien su trabajo y puede aportar demasiado al equipo".

Los partidos de José Madueña en Chivas

Como mencionamos anteriormente, José Madueña disputó 7 partidos solamente en Chivas desde su llegada.

- Jugó 3 en el torneo Clausura 2020: 90 minutos ante San Luis, 90 ante Tigres UANL y 25 ante Rayados.

- Jugó 2 en la Copa MX 2020: 90 minutos en la Ida de los Octavos de Final frente a Dorados y 90 en la Vuelta, ante el mismo rival.

- Jugó 2 en el torneo Guardianes 2021: 14 minutos ante Toluca y 36 ante Querétaro.