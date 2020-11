Edwin Hernández confiesa nunca se pagaron los premios por ganar la Concachampions con Matías Almeyda

Uno de los grandes logros que tuvo el conjunto de las Chivas de Guadalajara a lo largo de su historia y sobre todo durante este último tiempo, fue el campeonato que se logró obtener en el año 2018 al conquistar la Concachampions de la mano de la dirección técnica del entrenador argentino Matías Almeyda.

Uno de los jugadores que fue participe de esa plantilla fue el defensor Edwin Hernández, quien durante una entrevista en la que el premio por haber ganado aquel campeonato internacional nunca fue cancelado, considerando que lo negociación antes de enfrentar al Toronto en el encuentro de ida.

“Se pactó. Lo que sí nos pagaron fue lo que habíamos ganado del título de contra Tigres, pero lo que habíamos pactado por ganar la Concacaf ahí no nos dieron nada. Nos habían ofrecido 3 millones de dólares por ganar la Concacaf. No se firmó nada, porque no querían tener ese problema, pero después de que se ganó se platicó para ver qué onda, y dijeron ‘no, pues no, no firmamos nada’; dijimos ‘ya está, para qué la vamos a seguir armando de jamón’”.

De todas maneras, dentro de la plantica que se realizó, el exfutbolista confesó que no tiene problema alguno con Amaury Vergara, actual presidente de la institución rojiblanca descartando haber tenido una pelea.

“Nosotros dijimos ‘si no nos dan nada igual lo queremos ganar’. Terminamos ganando la Copa. No es que se hubieran peleado, obviamente se habló fuerte, porque nos sacaba de onda de estar hablando de ese tema horas antes del partido”.

No obstante, confesó que le afectó su salida del club rojiblanco por ser una persona cercana al círculo de Matías Almeyda previo a su participación en el Mundial de Clubes de aquel año.

“Existía un celo, porque yo era gente que estaba con Matías. Con Matías hubiera sido un Mundial de Clubes diferente, se hubieran hecho cosas extraordinarias. Desafortunadamente le dan el poder a una persona que no sabe de futbol, le gusta, pero no sabe lo que es estar dentro de un equipo así”.