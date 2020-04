Efraín Flores explicó porque no era viable la continuidad del Ascenso MX

La Liga MX anunció de manera oficial la abolición del Ascenso MX con efecto inmediato por lo que no habrá más acción en este 2020 y la liga quedará sin campeón.

Efraín Flores es una voz autorizada para hablar de este tema ya que fue entrenador y director deportivo de Mineros de Zacatecas y explicó que esta categoría es muy positiva desde el punto de vista deportivo.

"Te voy a hablar de la parte bonita que es la parte deportiva. Sin dudas que el Ascenso es un complemento en el desarrollo del jugar y también para aquellos jugadores que algún momento llegaron a primera división, no pudieron mantenerse y buscan retomar su nivel para regresar. Es un escalón muy importante en la parte deportiva", expresó para Televisa.

Para Flores el principal problema del Ascenso es que no es rentable y desde su punto de vista, es imposible que un club pueda mantenerse de manera autónoma.

"Casi ningún equipo puede subsistir económicamente. Si el equipo no recibe ayuda gubernamental, de alguna universidad o algún apoyo extra no es costeable. La parte económica no es nada buena", concluyó.