El "Tibu" Sánchez se convertiría en el cuarto ex Chivas en integrarse a la Liga Mexicana de Balompié

Joel Sánchez, ex defensor de las Chivas de Guadalajara, adelantó que ya fue invitado a participar en la Liga de Balompié Mexicano (LBM), pero argumentó en una entrevista exclusiva con el diario La Razón que al oferta "aún no se concreta" y de oficializarse, se convertiría en el cuarto ex jugador rojiblanco en integrarse al novedoso circuito que se estrenará formalmente en septiembre próximo.

El ex central del Rebaño Sagrado al ser cuestionado sobre la participación del plantel principal y el cuerpo técnico rojiblanco en pruebas médicas realizadas el lunes en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle y conocer el estado de salud de cada integrante en relación a la pandemia de coronavirus o Covid-19 que atraviesa la nación, solo atinó a señalar que "se hace mucho escándalo por ser Chivas".

Sánchez pudiera reunirse con varios ex compañeros en la LBM

El "Tibu" Sánchez, durante la entrevista con La Razón, afirmó que "Jalisco es uno de los estados que tomó muchas medidas y no hay tanta propagación como en otros, por ejemplo: los clubes en Tijuana o la Ciudad de México no están en las mismas circunstancias y no se me hace una situación igualitaria. Al final de cuentas sólo fueron a tomarse exámenes médicos y eso fue noticia. Entiendo que Chivas por lo mediático que es hace mucha euforia y por eso todos los medios lo sacaron y estuvieron llenas las redes sociales".

�� “Lo más sensato es que se cancele la liga y se piense en el otro torneo”



El exjugador de @Chivas, Joel Tiburón Sánchez, reconoce en #ENTREVISTA para #LaRazón que el futbol es importante, pero no para reanudarlo en estos momentos a causa de la pandemia https://t.co/xYq6SC6ua2 pic.twitter.com/5htCK4Tdnb — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 19, 2020

La integración de ex figuras rojiblancas como Carlos Salcido (presidente de la junta directiva), Ramón Morales (desarrollo de talento) y Ramón Ramírez (Directivo del club Ensenada) le ha dado mucha relevancia en las recientes semanas a la creación y conformación de la nueva Liga de Balompié Mexicano (LBM) y Sánchez reconoció que ya fue invitado para formar parte de este nuevo proyecto, pero "aún no se concreta y no lo podemos hacer oficial. Es una buena área de oportunidad para jugadores, entrenadores, directivos, patrocinadores y aficionados". Esto, luego de quedar libre por la abolición del Ascenso MX y de su cargo como técnico de los Venados de Yucatán.

El ex central del Guadalajara resaltó que no era el momento, ni los modos para desaparecer el Ascenso MX y afirmó que "ya enterraron la división de Ascenso, en su momento si hubo muchas manifestaciones, y en mi opinión claro que no fue la mejor manera de hacerlo, independientemente de los tiempos que estamos pasando".