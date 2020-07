El sueño en ascenso de Héctor Reynoso a la Liga de Expansión y la comparación de Chivas con la selección mexicana

Héctor Reynoso, ex defensor de las Chivas de Guadalajara y actual vicepresidente deportivo del club Cafessa Jalisco, confesó su sueño de ascenso para llevar a su nuevo equipo a la Liga de Expansión y convertirlo en un semillero de talento mexicano, durante una entrevista especial con el programa Versus Digital que transmite la cadena deportiva TUDN y en la que comparó convivir en el vestidor rojiblanco al de una selección nacional.

El central histórico del Rebaño Sagrado, durante su participación a través de video conferencia en el programa de TUDN, habló de su actualidad tras el retiro y confesó que sueña con llevar a un equipo a la Liga de Expansión MX al señalar que "en el futbol hay que trabajar, hay muchas cosas por poder hacer y uno de mis sueños es seguir en el futbol, pero me tengo que preparar".

Reynoso ahora es directivo de un club jalisciense en la Liga Premier (JAM media)

"Sansón" Reynoso, como se le conocía por su melena durante la época con los rojiblancos, agregó que "cuando me retiré, me fui a Madrid a hacer una licenciatura en dirección deportiva, terminé mi curso también de director técnico y ahora estoy de directivo en un equipo de Segunda División acá en Guadalajara que se llama Cafessa Jalisco, que estamos en la Liga Premier, estamos aspirando a ir a la Liga de Expansión y que ojalá se pueda realizar, es lo que actualmente estoy haciendo, estoy muy contento, aprendiendo, tratando de ayudar a los jovenes, como algún día me ayudaron a mi".

El ex zaguero central del Club Deportivo Guadalajara, durante la entrevista en Versus Digital, comparó sus experiencias dentro del vestidor de los rojiblancos y del Tri al asegurar que "como me tocó vivirlo a mi, se me hizo muy familiar. Ya tenía alrededor de 10 u 11 años ya en Chivas, cuando fue mi primer llamado a la selección y casualmente fue en Estados Unidos mi debut en esa final de la Copa Oro, pero sí es muy parecido Chivas con la selección mexicana".

Reynoso añadió de su estadía con los tapatíos que "todo el tiempo disfruté, pero creo que el conseguir ese objetivo (título) fue una meta personal cumplida, donde a mi me ayudó mucho. Personalmente, me di a conocer más, en cuanto a lo profesional el quedar campeón con Chivas deja huella, esa era una de mis metas y eso trae más responsabilidades, tienes que crecer más, la exigencias es mucho más alta y por eso y muchas cosas lo disfruté mucho, aparte esos recuerdos que quedaron de esos festejos acá en Guadalajara nadie te los quita".